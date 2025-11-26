Largas colas en las entradas a València con más de 10 kilómetros de congestión en la V-30

Varios kilómetros de retenciones colapsan la circulación a primera hora de este miércoles en el área metropolitana de València. La gran afluencia de tráfico en hora punta deja un total de 18 kilómetros de cola en la entrada y salida del Cap i casal.

La V-30 acumula 3 kilómetros de retención entre Forn d'Alcedo y Mislata en dirección hacia la A-7 y 5 kilómetros más en sentido hacia el Puerto, dos entre Mislata y el Barrio de la Luz y tres más en Paterna y Quart de Poblet. Asimismo, la carretera CV-30 también lleva tráfico denso en su enlace con la V-30, con un kilómetro y medio de retención entre Terramelar y Quart de Poblet, a la que se suma un kilómetro más en el enlace de la CV-31 con la V-30 entre Benimàmet y Terramelar.

También en Benimàmet la CV-31 acumula 1 kilómetro de retención en sentido contrario, es decir, en dirección a la CV-35.

V-21 en la entrada a València / DGT

Estrechamiento de carriles en l'Eliana

Un obstáculo en la calzada está provocando un estrechamiento de carriles en l'Eliana y complicando la circulación en la carretera CV-35, que se encuentra con atascos de dos kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia en dirección València. En sentido hacia Ademuz, la vía acumula tres kilómetros entre la Coma y Cruz de Gracia.

Por último, la entrada a València por la V-21 lleva dos kilómetros de congestión desde Alboraia.