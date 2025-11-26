Marzà, nominado a 'Eurodiputado del año' en Bruselas

Hay a quien su visita a Bruselas le queda marcada por la lluvia y el cielo gris. A Vicent Marzà, de momento, los dos años en la capital comunitaria se le están caracterizando por una precipitación de nominaciones. La última este miércoles donde el representante de Compromís ha sido nominado al galardón de Eurodiputado del Año 2025 que otorga la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), un reconocimiento que distingue la tarea destacada de los representantes políticos en el Parlamento Europeo.

La nominación sitúa Marzà entre los tres finalistas de la edición de este año, compartiendo candidatura con Javier López (PSOE) y Nicolás Pascual de la Parte (PP). El premio se dará a conocer el 10 de diciembre durante la tradicional gala anual de la APP. Esta distinción llega solo unos meses después de que Marzà fuera también nominado a los MEP Awards 2024 al mejor discurso del año, por su intervención sobre la gestión de la dana del 29 de octubre.

“Es un honor volver a recibir el reconocimiento de los profesionales que siguen el día a día de la política. Para mí la nominación tiene un valor especial porque pone de relieve el trabajo que basura en Bruselas para defender los derechos y las necesidades del País Valenciano”, ha declarado Marzà después de conocer la nominación.

Compromís ha celebrado el anuncio y ha destacado que la presencia de Marzà entre los finalistas “demuestra el trabajo riguroso y constando que está haciendo en el Parlamento Europeo, llevando la voz valenciana a debates clave sobre emergencias climáticas, derechos sociales y justicia territorial”. La gala anual de la APP reunirá diputados, senadores, eurodiputados y periodistas parlamentarios en uno de los acontecimientos más relevantes del calendario político de final de año.