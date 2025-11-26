Nuevo presidente de la Generalitat Valenciana: A qué hora empieza el debate para elegir a Pérez Llorca en las Corts

Juanfran Pérez Llorca se enfrenta el jueves a quizá uno de los momentos más importantes de su vida política. Tras la renuncia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, el hasta ahora síndic del grupo popular en las Corts y alcalde de Finestrat se someterá a una votación de la que podría salir convertirdo en máximo representante político de la Comunitat Valenciana.

Las Corts celebran el jueves el pleno de debate para investir a Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. La tormenta política desatada con la renuncia de Mazón tras las últimas revelaciones sobre su actuación el pasado 29-O y quién sería sucesor al frente del Consell acabó la semana pasada con la materialización de la candidatura de Pérez Llorca y el respaldo de Génova.

El candidato Pérez Llorca defenderá en las Corts su discurso para presidir la Generalitat Valenciana con la mirada puesta en los grupos de la oposición, especialmente en Vox, cuyos votos necesita para lograr la mayoría necesaria para la investidura. Por el momento, el partido de Abascal no se ha pronunciado sobre su decisión de apoyar o no a Pérez Llorca a falta, tal como han defendido, de escuchar las propuestas del candidato popular en su discurso y su posibles concesiones para conseguir el respaldo de los diputados voxistas.

El pleno se celebrará en las Corts a partir de las 11:00 horas. El primero en intervenir será Juanfran Pérez Llorca y tras él lo harán el resto de grupos. La sesión comenzará a las 11 de la mañana y será con la exposición del programa político de gobierno del candidato, en este caso, Pérez Llorca, sin límite de tiempo en el que solicitará la confianza de las Corts.

Tras esta primera intervención, se suspende la sesión "por un tiempo no superior a veinticuatro horas" que, raro será que supere en este caso la hora. Luego será el turno durante 30 minutos cada uno de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, excepto el que propone al aspirante, el PP, que lo hace en último lugar. A todos ellos les podrá responder Llorca conjunta o separadamente durante 30 minutos y luego hay otro turno de réplica de 10 minutos.

Levante-EMV emitirá en directo el debate