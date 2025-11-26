À Punt aprueba su nueva estructura laboral con un recorte a la mitad del área lingüística

Tras no pocas vueltas, quejas y algún que otro cambio por el camino, el consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha aprobado este miércoles la Relación de Puestos de Trabajo para À Punt, o lo que es lo mismo, la estructura laboral que tendrá a partir de ahora la radiotelevisión pública autonómica. El nuevo organigrama, que supone la materialización sobre la plantilla de los cambios en cascada que comenzaron hace un año y medio con la nueva ley de PP y Vox, ha sido recibido con rechazo unánime de los sindicatos así como la abstención de uno de los ocho miembros que conforman el órgano gestor del ente.

A diferencia de lo ocurrido el pasado 5 de noviembre, cuando el consejo de administración se reunió para votar la propuesta de RPT y la protesta 'in situ' del comité de empresa llevó a la dirección a aplazar su decisión, esta vez la aprobación sí que ha ido hacia adelante. Pese a que las quejas se han reiterado por parte de los sindicatos, los siete miembros del consejo elegidos en las Corts con los votos de PP y Vox han validado la propuesta de la dirección de la empresa, mientras que el único que no la ha respaldado (abstención) ha sido Ricard Gallego, el representante que los municipalistas (Ens Uneix) nombraron dentro del cargo que le correspondía a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Es la primera RPT desde 2017, una reestructuración de la plantilla que según ha señalado la dirección del ente en un comunicado "responde al compromiso con la eficiencia organizativa, la adaptación tecnológica y la optimización de recursos público" y, sobre todo, "refuerza los informativos". Por su parte, la abstención de Gallego la justifica en que no la ha rechazado porque reconoce la legitimidad de la dirección para impulsar los cambios que tienen "cosas positivas", no obstante, lamenta el recorte en el área lingüística y considera que no era el momento para impulsar esta nueva estructura laboral, con un Consell en funciones, sin contrato-programa y con un presupuesto "ínfimo".

Protesta de los trabajadores de À Punt en la puerta. / Levante-EMV

Quienes sí que se han mostrado claramente en contra son los representantes de los trabajadores. A través de un comunicado han reiterado su rechazo a esta RPT porque con esta se van a dar despidos. Apoyan su denuncia en que la propuesta aprobada incluye la amortización de plazas que están ocupadas. El caso más claro es el del área lingüística: donde desaparecen los dos técnicos lingüísticos y cuatro de los diez asesores lingüísticos. Así, la plantilla de traductores y revisores del valenciano pasa de 12 a solo 6 personas mientras la dirección del ente defiende que con los cambios se logra "dimensionar de forma adecuada" este área, equiparándose "en proporción" a la que tiene TV3.

En total se amortizan 26 puestos, entre otros, dos de los cuatro puestos de edición web y uno de los redactores web, un puesto de jefe de servicio de Innovación, una subdirección de Informativos, uno de periodista en Barcelona, o una subdirección de proyección social y una unidad de Estilo y Recursos Lingüístico. En su lugar, se crean 28 plazas nuevas que incluyen seis periodistas presentadores, varios operadores técnicos así como un nuevo "coordinador de informativos".

"Pocas novedades cruciales"

"Reiteramos nuestra oposición a esta RPT y manifestamos que no pararemos en la lucha para defender a todos y cada uno de los puestos ocupados ahora y siempre, en À Punt no sobramos nadie", explica el manifiesto hecho público por los sindicatos. El enfado del comité de empresa es mayúsculo después de que tras el aplazamiento de la votación el 5 de noviembre, la dirección del ente les emplazara a una nueva negociación después de que las que precedieron a la anterior propuesta fracasaran. Sin embargo, esos contactos han quedado en "pocas novedades cruciales". "No hacía falta reunirse tanto, la propuesta de la empresa no se ha movido nada", añaden.

Entre estas modificaciones está no amortizar la plaza de jefe de Meteorología que ahora mismo está ocupada por Victòria Roselló, quien ha reiterado en el último año que el 29 de octubre, día de la dana, había información suficiente de la amenaza que llegaba. Tampoco se amortizarán los dos puestos de jefe de edición de Deportes y se eliminará el requisito de inglés para los técnicos jurídicos. Asimismo, también se ha quitado la creación de un director para la radio, que critican la "improvisación" de la dirección de la tele.

Todo ello provoca, según exponen los sindicatos en su comunicado, que el servicio público "se deteriora" y añaden: "Cuando los errores comienzan a hacerse evidentes, ninguno de los directivos que cobran por responsabilizarse de las cosas asume ninguna responsabilidad y la culpa y el perjuicio recae en la plantilla, que continúa trabajando en la precariedad total, sin convenio colectivo y con el miedo de que su puesto sea amortizado". Asimismo, critican que la tele siga sin firmar un contrato programa, un plan estratégico y que no disponga de un "presupuesto definido".