Un total de 26 de los 33 acusados de Aido admiten haber defraudado subvenciones

La sección tercera de la Audiencia de València juzga hasta el próximo mes de enero a 33 personas acusados de los presuntos delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones. Se trata de 11 extrabajadores de AIDO (Asociación idustrial de óptica, color e imagen), entre ellos el expresidente del consejo de administración, el exdirector gerente y el exsubdirector, junto a otras 22 personas, que fueron clientes o responsables de empresas proveedoras, acusados de un delito continuado de falsedad documental y de cuatro delitos de fraude de subvenciones.

Supuestamente hinchaban presupuestos para cobrar más subvenciones

La sección de delitos económicos de la Fiscalía provincial de València acusa a los 33 procesados de ponerse de acuerdo para falsear entre 2011 y 2014 los justificantes para obtener ayudas en una cantidad superior a las que les hubiera correspondido si hubieran declarado los gastos reales. Para inflar los presupuestos presentaron memorias o expedientes de justificación de proyectos con gastos y compras a proveedores que o no se habían producido, o bien no se habían aplicado al desarrollo del proyecto, según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial. El perjudicado fue el Instituto valenciano de competitividad Empresarial (IVACE), que fue quien que presentó la denuncia. Y la abogacía de la Generalitat se personó como acusación desde el 14 de diciembre de 2015.

De 15 a 5 años de prisión solicita la Fiscalía

La Fiscalía solicita para los acusados penas que oscilan entre los quince años y diez meses y los cinco años de prisión. Aunque, un total de 26 de los 33 acusados habrían alcanzado un acuerdo de conformidad con la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de València, lo que les permitiría rebajar las penas a cambio de admitir los hechos y devolver el dinero. En la primera sesión del juicio celebrada ayer en la sala Tirant II de la Ciudad de la Justicia no se pudo llegar a ratificar el acuerdo de conformidad con la Fiscalía ante el tribunal de los 26 acusados. Aunque sí se inició el planteamiento de cuestiones previas por parte de los abogados de las defensas que no se han conformado.

Las defensas plantean la prescripción de los hechos

Los abogados de los principales abogados, entre ellos el veterano Javier Boix, plantearon la prescripción de los hechos. Y la sombra de la suspensión planeó la primera sesión de ayer al retrasarse uno de los acusados (que finalmente compareció por videoconferencia) y solicitar las defensas más tiempo para estudiar una pericial aportada por la Fiscalía el pasado viernes sobre los gastos por empresa. Las sesiones se retomarán los próximos 16 y 18 de diciembre.