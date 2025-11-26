El valenciano Chirivella hace apostolado en Cataluña contra Felipe V

La cruzada del presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, contra los Decretos de Nueva Planta ha llegado a Cataluña con éxito. Los grupos parlamentarios de Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado este miércoles en la Mesa del Parlament una proposición de ley que reclama al Congreso la derogación de los Decrets de Nova Planta, las normas aprobadas entre 1707 y 1716 por Felipe V que suprimieron las instituciones propias de los territorios de la antigua Corona de Aragón tras la Guerra de Sucesión. Ese decreto de Nueva Planta también acabó con els Furs concedidos con Jaume I y el conjunto de instituciones del autogobierno.

Es una iniciativa en la que lleva trabajando Chirivella desde hace tiempo, dentro del marco de su reclamación para recuperar el derecho foral valenciano. Además de los contactos en las Corts y el Congreso, Juristes Valencians también ha llevado su causa al resto de territorios de la antigua Corona de Aragón. Recientemente se vio en Algemesí con el secretario general de Junts, Jordi Turull.

La iniciativa presentada este miércoles plantea que la Cámara Baja deje sin efecto esos decretos que abolieron el derecho público propio de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña, y que supusieron una "profunda quiebra del principio de pluralidad política y jurídica", además de una "pérdida de derechos colectivos y libertades nacionales" para los territorios afectados. De ser aprobada por el Parlament, la ley se remitiría al Congreso, que sería quien debería aprobar la derogación definitiva. Sin embargo, los grupos impulsores de la iniciativa no suman mayoría y para que la proposición de ley prospere necesitan, como mínimo, una abstención del PSC.

La propuesta llega después de meses de presión de la Associació de Juristes Valencians, cuyo presidente, José Ramón Chirivella, ha acompañado a los grupos en el registro de la iniciativa en la Cámara catalana. Chirivella, ha pedido tanto al PSC como al PPC que voten a favor de la iniciativa que se ha registrado este miércoles en el Parlament. "Si no, sería mantener el legado del rey Felipe V contra nuestros territorios". La entidad denuncia que mantener la vigencia de aquellos decretos no solo tiene efectos simbólicos, sino también políticos, al dejar sin reconocimiento formal la tradición jurídica propia de estos territorios. Chirivella también ha realizado gestiones directamente en el Congreso para conseguir acelerar esa derogación de los decretos que acabaron con els Furs.

Los cuatro grupos catalanes firman una propuesta que enmarcan como un ejercicio de "reparación histórica y justicia institucional". En la exposición de motivos lamentan que la Constitución de 1978 solo restituyera el régimen foral vasco y navarro sin ninguna referencia a los Decretos de Nova Planta, que continúan técnicamente vigentes tres siglos después. Por ello, reclaman reconocer la "continuidad institucional como nacionalidades históricas" y eliminar "todo rastro de aquella imposición".