Vox quiere escuchar "compromisos" de Pérez Llorca en inmigración e infraestructuras en su discurso de investidura

El pacto entre PP y Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat, del que casi nada ha trascendido tras semanas de negociación, deberá quedar explicitado en el discurso que pronunciará el dirigente popular este jueves en las Corts. Es al menos lo que exigen los de Santiago Abascal, que este martes han tratado de marcar territorio recordando que para dar sus decisivos 13 votos a Pérez Llorca primero deberán escuchar de boca del candidato las cesiones que arañan los voxistas al PP en inmigración e infraestructuras.

La advertencia la ha lanzado este martes el secretario general de Vox, líder del partido en Cataluña y uno de los encargados de negociar con el PP el relevo de Carlos Mazón, Ignacio Garriga. Sin concretar el alcance de los mismos, ha señalado que su partido espera "compromisos" sobre política migratoria e infraestructuras del candidato a president en su intervención pública, para la que no tiene límite de tiempo.

El portavoz de la formación a nivel nacional, José Antonio Fúster, ya dio a entender el día previo que no habría documento escrito sobre la entente sino que la prueba de fuego sería esa intervención de Pérez Llorca desde la tribuna de las Corts. El síndic del PP en el parlamento valenciano, Fernando Pastor, también apuntó en ese sentido la pasada semana al prometer que el discurso del candidato aportaría "luz y taquígrafos" sobre lo pactado con Vox.

Vox no despejará su voto

Garriga ha insistido en que desde Vox estarán "muy atentos" al discurso que pronunciará Pérez Llorca, en el que esperan que se integren los principales temas de la negociación para su investidura. "Esperemos que en ese discurso se recoja todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días y se asuman los compromisos para que de una vez por todas se defienda el interés de los valencianos", ha indicado el voxista.

El secretario general de Vox confirma así lo que ya ha venido apuntando la formación en los últimos días: que el pleno de investidura arrancará sin un compromiso explícito de su formación, y que el sentido del voto se decidirá en función de esos compromisos que esté dispuesto a asumir Pérez Llorca.

En migración, motivo por el que Vox rompió todos sus gobiernos autonómicos con el PP en verano de 2024, los de Abascal ya forzaron a Mazón a comprometerse a no acoger a más menores no acompañados, un extremo que no se ha cumplido y el Consell ha venido aceptando el reparto del Gobierno, aunque entre críticas y recursos judiciales. Sí que ha habido acuerdos entre PP y Vox en ese ámbito, como la de desgranar las estadísticas entre nacionales y migrantes. Vox ha planteado también otras medidas como dejar sin ayudas a mujeres que porten velo o prohibir el burka y el nicab en espacios públicos.

"Diques y presas"

Las exigencias de Vox en materia de infraestructuras parecen más claras, al menos a tenor de lo expresado estos días por Abascal. El líder del partido ha fijado públicamente como exigencia la construcción de "diques y presas" en la Comunitat Valenciana, unas obras que según Abascal impedirían que la tragedia de la dana volviera a suceder. Génova ha dado su visto bueno a este punto, que en todo caso no depende de gobiernos autonómicos sino del Ejecutivo central.

En caso de que Pérez Llorca asuma estos requisitos, el dirigente de Vox ha asegurado que su partido "votará en consecuencia", asegurándose de que se avanza en temas como la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, la rebaja de impuestos y la denuncia del Pacto Verde Europeo.

Si por el contrario Vox entiende que las cesiones asumidas no son suficientes y vota en contra, los 40 diputados del PP no bastarán para investir a Pérez Llorca, que perdería esa primera votación. La segunda ronda, en la que en lugar de mayoría absoluta (50 diputados en las Corts) bastan más síes que noes, tendría lugar 48 horas después, el sábado 29 de noviembre.