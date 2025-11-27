Baldoví pide que retiren el acta a Mazón para que sea juzgado si su perdón a las víctimas es “sincero”

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, no ha dado ni un centímetro de margen a Pérez Llorca en el día de su investidura y ha realizado una enmienda a la totalidad de su proyecto: es “cómplice” de Mazón, su “encubridor” (“Juanfran Mazón”, le ha llamado); lo califica de “regente provisional” y reclama elecciones anticipadas: “No necesitamos un recambio, necesitamos un cambio auténtico. Necesitamos devolverle la voz al pueblo”, ha pedido Baldoví, que ha situado la petición de elecciones como el mensaje central de su discurso, incluso planteado una alternativa de 50 puntos.

Antes que eso, el síndic de Compromís se ha referido a las víctimas, que estaban en la tribuna de invitados. Ha contado que llevaba corbata, la misma del funeral de estado, porque le prometió a una familia que se la pondría el día que Carlos Mazón se marchara. “A Mazón lo han echado las familias de las víctimas, por su lucha constante, los miles de valencianos que han salido mes a mes, aguantando vuestros insultos, desprecio, mentiras, la crueldad de quienes como su flamante síndic las ha calificado de víctimas VIP”, ha comenzado. “A veces pienso que la crueldad en el PP da puntos para hacer carrera política”.

Tras Mazón, ha cargado contra Pérez Llorca: “Ustedes le han aplaudido, protegido y encubierto sus mentiras. Usted y Vox, el grupo más mazonista de las Corts”. “Usted es cómplice. Ha dado cobertura a las 20 versiones diferentes. Lleva un año cubriendo a los conselleres, a la ‘jopevicepresidenta’ espectadora, al conseller de Educación que se va a la una, al que no paralizó el metro, al de Agricultura que no ha ejecutado la presa del Buseo”, ha dicho.

Y ha lanzado a Pérez Llorca una petición: que retire el aforamiento a Carlos Mazón. "¿Sabe cuál es el mayor insulto a las víctimas? Que el que no está continúe de diputado, solo con un objetivo: no ir ante la jueza de Catarroja. Si su petición de perdón es sincera, debe comenzar exigiendo el acta a Mazón; si no, es un paripé”.

Fernando Bustamante

Tras las críticas, Baldoví ha reclamado "una salida democrática", "no un reparto de asientos en despachos de Madrid". "Necesitamos devolverle la voz al pueblo. ¿Por qué tenéis miedo a las urnas? Porque sois conscientes que la mayoría ya no votaría igual". "Ni PP ni Vox estáis pensando en los intereses del pueblo valenciano. Es indecente, inmoral. Esta mayoría ya no nos representa. Habéis elegido alargar la agonía, con un regente provisional, porque tenéis pánico a las urnas. Habéis escogido que elija el despacho de Madrid", ha atacado, para concretar: "Claro que hay acuerdo, lo que no quereís es hacerlo público".

50 compromisos

Mientras llega el día de las elecciones que reclama Compromís, Baldoví, como ya hizo en el debate de política general, ha presentado una "alternativa para merecer la confianza del pueblo valenciano". Una alternativa de 10 ejes y 50 puntos, señala. Por un lado, sobre la reconstrucción, promete ayudas psicológicas a víctimas de la dana, que PP y Vox votó en contra, dijo. "Afrontaremos la reconstrucción con los vecinos, no con los generales". En segundo lugar, propone "un nuevo modelo valenciano de emergencias, con una unidad valenciana de emergencias y un cuerpo único de bomberos, además de la gestión pública y directa del 112. "No pueden estar en el convenio de telemarketing", señala, así como un servicio valenciano de meteorología, como ya tienen Galicia, Euskadi y Cataluña.

Baldoví ha prometido también una ley para recuperar "cada derecho perdido de los valencianos, incluido el derecho a un televisión plural y no la versión “casposa” del peor Canal 9; así como "luchar con todos los medios y recursos para bajar el precio de la vivienda".

Baldoví propone también apostar por la educación y sanidad públicas; combatir el cambio climático o renovar la Generalitat, reclamar la financiación, que pasa por la condonación de la deuda histórica y del fondo de nivelación.

"Antes o despues se pondrán las urnas. Y estaremos para ofrecer una alternativa hecha desde aquí, no desde Madrid", concluyó Baldoví.