Emergencias oferta 402 puestos para reforzar la gestión de la extinción de incendios e implantar el tercer turno

La Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) ha publicado la oferta de empleo público (OPE) correspondiente a 2025, en la que figuran 402 puestos de trabajo destinados a reforzar la gestión de los servicios de extinción de incendios y emergencias e implantar el tercer turno del Servicio de Bomberos Forestales.

Esta OPE, que incluye 129 plazas de turno libre y 273 de promoción interna, "no solo permitirá cubrir las tasas de reposición correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025, sino que incorpora puestos de nueva creación para la puesta en marcha del tercer turno del Servicio de Bomberos Forestales y para la ampliación de puestos técnico-administrativos", según publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y ha informado la Generalitat en un comunicado.

En el turno libre destacan las 102 plazas de bombero/a forestal, y se incluyen otras categorías como las de auditor/a, responsables de las áreas de contratación, tecnologías de la información y las comunicaciones o recursos humanos; personal técnico superior en contabilidad y tesorería, contratación o sistemas y personal administrativo especialista en contabilidad, nóminas, formación, entre otros puestos.

La OPE posibilita además la promoción y el ascenso dentro de la propia organización "en todos aquellos puestos de responsabilidad y nuevos puestos de estructura". En concreto, en promoción interna, incluye las 69 plazas de subjefe/a y las 62 plazas de jefe/a de unidad, así como las 51 de conductor/a de autobomba, las 15 de bombero/a forestal o las 15 coordinador/a de logística, entre otras.

La SGISE es la sociedad encargada de la gestión del personal y de las necesidades logísticas vinculadas a los servicios de extinción de incendios forestales y emergencias, así como de la gestión de los contratos relativos a estudios, proyectos, adquisición o explotación derivadas de las propias necesidades logísticas.