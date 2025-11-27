El Foro Ciudades del Futuro reúne en València a los mejores expertos

Cintillo Ciudades del Futuro. / ED

Las ciudades se han convertido en el epicentro de los grandes desafíos del siglo XXI. Más densas, más expuestas al cambio climático y con mayores exigencias de movilidad, energía y bienestar social, necesitan transformarse a gran velocidad. Bajo ese contexto se celebrará mañana, 8 de noviembre, el Foro Ciudades del Futuro, organizado por Levante-EMV y Prensa Ibérica con el impulso de Think Tank Smart Cities, Avaesen, Diputació de València, Simetría, Valoriza y Global Omnium, en el Hub Sabadell de la Plaza Porta de la Mar de València, un encuentro que reunirá a instituciones, empresas innovadoras y expertos que están definiendo cómo será la vida urbana en los próximos años.

La cita nace con un propósito claro: diseñar y construir mejor para afrontar los retos climáticos y demográficos que marcarán el futuro inmediato de municipios tanto grandes como pequeños. Ya no se trata solo de imaginar urbes futuristas, sino de aterrizar soluciones reales para un escenario complejo que exige planificación, innovación y una mirada profundamente humana.

Un reto global

Según Naciones Unidas, en 2050 dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades. Esa presión demográfica, unida al impacto del cambio climático, exige una transformación profunda del modelo urbano. Reducir emisiones, optimizar recursos, garantizar infraestructuras resilientes y fomentar una movilidad sostenible son pilares que ya condicionan las agendas municipales.

Según Naciones Unidas, en 2050 dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades

La renaturalización urbana, la apuesta por el autoconsumo energético, la mejora de la gestión del agua, o el desarrollo de tecnologías que permitan monitorizar y anticipar necesidades serán claves en esta transición. Tal como apuntan los expertos, «ciudad del futuro» no significa solo digitalización: significa eficiencia, sostenibilidad y bienestar social.

Un foro para definir

El Foro Ciudades del Futuro abrirá sus puertas a las 09.30 horas con la recepción de asistentes y un café de bienvenida. A las 10 horas, la concejala de Innovación, Paula Llobet, será la encargada de inaugurar oficialmente la jornada, subrayando el papel decisivo que juegan los ayuntamientos en la transición hacia modelos urbanos más inteligentes y sostenibles. A continuación, Juan José Cortés, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, ofrecerá el discurso ‘Ciudades Innovadoras’, un análisis sobre las políticas y estrategias que la Comunitat Valenciana está impulsando para acompañar a los municipios en esta transformación.

Mesa 1: Desafíos reales

El bloque central de la mañana comenzará a las 10.20 con la Mesa 1, titulada ‘Las Ciudades del Futuro: respuestas a los desafíos’, moderada por Antonio García Celda, director general de Capital Verde Europea. Sobre la mesa se pondrá un tema tan complejo como urgente: qué deben hacer las ciudades para adaptarse a un contexto que cambia más rápido que sus estructuras administrativas y presupuestarias.

En esta sesión participarán representantes de Simetría, Avaesen, Valoriza, Victoria Majadas (Smart to People, Think Tank Smart Cities) y responsables municipales de Xirivella, Manises y otros consistorios. La conversación girará en torno a cuestiones esenciales: ¿Qué claves deben potenciarse para impulsar ciudades verdaderamente resilientes? Los ponentes abordarán desde la innovación en materiales y construcción hasta la necesidad de integrar la energía renovable de forma estable. O, ¿qué frena la adaptación urbana? Burocracia, falta de inversión, resistencia ciudadana o la ausencia de datos fiables aparecen como barreras habituales.

Otra cuestión será la de si es posible gestionar recursos y residuos cumpliendo estándares de sostenibilidad exigentes. Las empresas y los ayuntamientos presentarán casos de éxito que demuestran que no solo es posible, sino imprescindible. García Celda analizará si los municipios están preparados para asumir cambios más profundos en transporte y espacio público.

En uno de los debates se analizará cómo los municipios pueden reforzarse ante las catástrofes

Las intervenciones sectoriales aportarán una visión muy práctica: Simetría explicará cómo la innovación en materiales, tecnologías de obra y gestión de residuos puede reducir la huella ambiental; Valoriza presentará soluciones para mejorar la limpieza urbana, el mobiliario y las infraestructuras; Avaesen detallará estrategias energéticas que ya funcionan en pequeños y grandes municipios; y Smart to People expondrá los principales miedos de los consistorios cuando deben priorizar inversiones, buscar ayudas o rediseñar servicios públicos.

La mesa también abordará un tema siempre delicado: la percepción ciudadana de las Smart Cities y la necesidad de concienciación para que la población entienda los beneficios de la innovación urbana más allá de la tecnología visible.

La jornada continuará con la segunda mesa, centrada en un asunto crítico para la Comunitat Valenciana: cómo mejorar las infraestructuras de gestión de recursos después de una dana. Intervendrán Paco Comes, alcalde de Massanassa; Natàlia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputació de València; Vicent Císcar, alcalde de Paiporta; y Vicente Fajardo, director general de Global Omnium.

El objetivo de este bloque es analizar cómo los municipios pueden reforzar su capacidad de adaptación frente a episodios climáticos intensos: inundaciones, colapsos del alcantarillado, emergencias por contaminación o daños en redes básicas. La mejora de los sistemas de drenaje, la planificación hidrológica urbana y la inversión en infraestructuras críticas serán temas protagonistas.