El IES Alameda de Utiel sigue sin barracones tres meses después de iniciar el curso

Tres meses después de iniciar el curso, los niños y niñas del IES Alameda de Utiel siguen sin las aulas en barracones que Conselleria les prometió hace un año. El centro fue destruido por la dana el pasado 29 de octubre y tendrá que reformarse entero. La solución de Educación fue instalar 21 prefabricadas en la localidad, pero 14 meses después de la riada tan solo hay dos operativas.

Las familias, agrupadas en la plataforma "Sexto y más por un IES digno" están desesperadas por los plazos. El alumnado está dando clases reagrupado en colegios, IES y la Escuela de Idiomas del centro, pero las condiciones de la enseñanza son bastante precarias. "Hay niños dando clases en los pasillos de la Escuela de Idiomas", critica Lourdes Herrero, miembro de la plataforma y profesora. "Siempre nos dicen 'la semana que viene estarán listos', pero luego nunca cumplen", lamenta.

Algunas de las prefabricadas que siguen sin instalarse en el IES Alameda de Utiel. / Levante-EMV

Los docentes (y por ende los alumnos) también sufren directamente esta situación en la que los niños y niñas de la localidad están apretados y saturando el resto de centros. "Los claustros se han reconvertido en clases porque falta espacio por todos lados. Así que los profesores ahora tienen el claustro en su coche: libros, exámenes... todo dentro", denuncia Herrero.

Pero no es este el único problema, ya que la falta de medios es palpable. "No tengo ni ordenador ni proyector así que tengo que usar los míos personales para que los chiquillos puedan dar clase", cuenta Herrero. Además, señala que el profesorado está realizando más carga lectiva de la que le corresponde para tratar de paliar esta situación.

Problemas con el stock

Conselleria reafirma que "las aulas prefabricadas están casi terminadas" y alega que "ha habido un problema con el stock, ya que las casas de fabricantes no disponían de tantas". Pese a todo fuentes del departamento de Campanar aseguran que se está en permanente contacto con la dirección del centro y las ampas para conocer sus necesidades.

Barracones del IES Alameda de Utiel. / Levante-EMV

Para Educación hay varios factores que explican la demora; "por un lado, se demoró la decisión por parte del centro respecto al resto de montajes dana, y además ha habido problemas de mano de obra y materiales debido a la altísima demanda", explican.

Las familias desmienten a Conselleria y dicen que ellas no demoraron la construcción. "Durante meses nos dijeron que el curso podía iniciarse en la primera planta del instituto mientras se avanzaba en el edificio anexo. De hecho aseguraban que en abril podríamos estar ya dando clase". Sobre la demora, también lo desmienten: "las primeras aulas prefabricadas no empezaron a montarse hasta mediados de agosto cuando el curso empezaba en septiembre. Esa demora es exclusivamente responsabilidad de Conselleria y las consecuencias las vemos ahora".

Lentitud en los plazos

El pasado 15 de enero de 2025 el conseller José Antonio Rovira visitó Utiel para ver de primera mano el estado del IES Alameda, situado a ambos lados del río Magro y que, milagrosamente, no ha tenido que ser demolido. Tras su visita anunció que los barracones para estudiantes afectados por la dana estarían listos después de Pascua.

Hoy, más de un año después de la riada, solo hay 2 de las 21 prefabricadas prometidas y las familias han visto cómo se iban alargando los plazos durante 10 meses. "Yo entiendo que era una situación de emergencia y excepcional, pero nos parece increíble que hasta el mes de junio no viniera ningún arquitecto a hacer las catas al instituto para ver si podía seguir en pie", cuenta Herrero.

Dar clase en un polideportivo

El alumnado de segundo de Bachillerato del IES Alameda de Utiel está dando clase actualmente en un aula de yoga del complejo deportivo "El Nogueral". El lugar está pegado a una pista de fútbol y delante de dos pistas de pádel, con lo que en horario lectivo "puede entrar cualquiera, incluídos adultos", denuncia Herrero.

Las familias han pedido al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que cierre el recinto al menos en horario lectivo para que no estén juntos menores y mayores de edad, pero por el momento no han recibido respuesta. El aula improvisada no tiene ninguna de las condiciones que debería de cumplir un entorno educativo.

La lucha por un nuevo IES

La lucha de las familias no se queda en que Educación acabe las prefabricadas, sino que lo que más les preocupa es que los barracones no sean "temporales" sino que acaban siendo permanentes. "Como no estamos en la plataforma de l'Horta y vivimos aquí en el interior parece que no importamos a nadie o no se acuerdan de nosotros", lamentan.

Por el momento la licitación de las obras en el centro va también a un ritmo muy lento, aunque sí que les han asegurado que las obras tendrán en cuenta futuras riadas o catástrofes para hacer el centro más resistente a ellas. "El miedo ahora de las familias es que nunca nos quiten los barracones, así que seguiremos protestando para que no se olviden de nosotras", explican.

Conselleria, por otra parte, remarca que "todo el coste de la reconstrucción educativa (reposición de centros, demoliciones...) la está asumiendo la Generalitat Valenciana en solitario, ya que desde el Gobierno de España no han aportado ni un euro. La ministra, Pilar Alegría, ni siquiera ha visitado la zona Dana".