Una investidura marcada por las ausencias

Los protagonistas involuntarios de la sesión de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president fueron aquellos que no estuvieron. Algunos decidieron ausentarse y otros, simplemente no pudieron venir.

Fuera de Las Corts, bajo un frío gélido de noviembre, las víctimas de la dana sostenían las fotos de sus familiares fallecidos en la riada, 229 personas presentes en el doloroso recuerdo colectivo que helaba el ambiente. Dentro del hemiciclo, la temperatura era más cálida, pero la tensión palpable. Pérez Llorca prometió en su discurso que lo primero que hará como president será pedir perdón a los damnificados. Las víctimas estaban invitadas a entrar y, aunque sí que lo hizo la presidenta de la asociación mayoritaria Rosa Álvarez, muchas no quisieron. El nuevo president tiene, ahora sí, el desafío de intentar el deshielo.

En la sesión de Las Corts rechinaron las sillas que no ocuparon ni Carlos Mazón (que asistió a las seis de la tarde solo para votar) ni nadie de la dirección nacional de PP y Vox en un día tan importante y en un territorio que es la joya de la corona para la formación de extrema derecha.

Curiosamente, el vacío del oficialismo fue compensado por una presencia de la oposición a nivel nacional, destacando la asistencia de la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant (PSOE).

Sí que hubo una nutrida presencia de todo el Consell (que deja de estar en funciones) y de los tres presidentes de las diputaciones: Toni Pérez, Marta Barrachina y Vicent Mompó. También se dejaron ver viejos conocidos de la formación como los senadores Gerardo Camps y la exsíndica Eva Ortiz.

Saludo entre Pastor, síndic del PP, y el candidato Pérez Llorca en el pleno de investidura / Fernando Bustamante

Presencias

Mazón no ha sido el único diputado ausente este jueves. Por parte del PP también estaba sin ocupar el escaño de la alicantina Marisa Gayo, enferma; y, en el PSPV, Cristina Martínez, diputada por Valencia, tampoco ha asistido por estar de baja, según fuentes de su formación.

Más allá de los diputados autonómicos, en la zona de invitados se han podido ver a otros protagonistas. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, se ha sentado junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien a su vez estaba al lado de la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant.

El diputado provincial por Alicante y alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, muy cercano al candidato a presidente y hermano de la consellera Marian Cano, también estaba seguía el debate en directo; Cayetano García y Santiago Lumbreras, miembros del gabinete de Mazón; la vicepresidenta de la Diputación de Alicante y alcaldesa de Albatera, Ana Serna; los diputados del PP en el Congreso por Alicante César Sánchez, Julia Parra y Sandra Pascual; la secretaria general de Més, Amparo Piquer; el sindicalista Vicent Mauri, de Intersindical; o la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez también asistieron a la investidura.

En Las Corts también se han dejado ver protagonistas políticos como el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; o su homólogo en Valencia, José Vicente Morata.

La pareja del candidato a ser investido, Juanfran Pérez Llorca, ha sido la única familiar que ha acudido a la sesión, según fuentes del partido.