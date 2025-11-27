El jefe de gabinete de Mazón admite que sólo dos personas sabían que comió en el Ventorro el 29-O y que ha perdido los mensajes de aquellos meses

José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, admitió ayer en su declaración en la causa de la dana que sólo dos personas sabían que Carlos Mazón comió en El Ventorro el 29-O y con quién. También confirmó, dato relevante, que ha perdido todos los mensajes de su móvil de aquellos meses. En su declaración de más de cuatro horas admitió que fue él quien agendó la comida con la periodista Maribel Vilaplana. Fue un encuentro con la consultora de comunicación, al igual que con otros "tres o cuatro candidatos a dirigir À Punt", que no identificó, según fuentes conocedoras de su declaración. Cuenca admitió que él sí sabía donde estuvo Mazón toda la tarde del 29-O y que lo tenía perfectamente localizado, al igual que otra persona de Presidencia de la Generalitat, Pilar Montes (citada a declarar), que fue la que reservó en El Ventorro por orden suya, ya que Cuenca es quien se encarga de la agenda del presidente de la Generalitat desde julio de 2023.

Querían ir a Utiel, pero no al Cecopì

A preguntas de la jueza de la dana, la mano derecha del jefe del Consell también ha declarado que él y Mazón querían ir a Utiel pero no al Cecopi el día de la dana. "Durante el día, la emergencia funcionaba a pleno rendimiento y la consellera nos informaba de la evolución a nivel técnico de la emergencia". Cuenca ha asegurado que en ningún momento pensaron en ir al Cecopi , sino que su intención era acercarse a Utiel donde se iba a montar el puesto de mando avanzado (PMA), aunque las graves inundaciones que sufrió la ciudad desde las 13 horas del mediodía impidió montar el PMA e incluso acceder a los efectivos de la unidad militar de emergencias (UME).

Advirtió a Mazón a las 16.56 horas de la complicación en Utiel y éste le contestó: "Perfecto"

A las 16.56 horas ha confirmado que contactó por mensaje con Mazón para advertirle que iba a empezar el Cecopi, que la situación de Utiel se estaba complicando, a lo que Mazón le respondió que "perfecto" y que se comunicaría con la consellera para ir a l'Eliana "después del Cecopi". Aún pasarían casi tres horas más hasta que el jefe del Consell llegó al Palau de la Generalitat y, a las 20.28 horas, al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Dice haber perdido todos los mensajes del 29-O

Cuenca también aseguró que tuvo que cambiar de móvil y que perdió todos los mensajes del 29-O, por lo que no puede exhibirlos ante el juzgado de la dana. El jefe del gabinete de Mazón no estuvo presencialmente con el jefe del Consell durante gran parte del día ya que ha admitido que viajó hasta Xàtiva y Benigànim pero debido a los efectos de la dana ni pudo volver en tren ni en coche a València, por lo que pasó la noche en una área de servicio de Carlet, según fuentes conocedoras de su declaración.

Casi cinco horas ante la jueza de la dana

El jefe de gabinete de Mazón ha llegado a las 8.59 a la sede judicial de Catarroja, aunque estaba citado a las 9.30 horas para declarar como testigo en la causa de la dana. Cuenca iba acompañado por José Luis Díez, director general de Proyectos Estratégicos. "Si sois tan amables, voy a..", se ha limitado a decir mientras entraba en la sede judicial. A su salida de los juzgados de Catarroja aseguró que "lo único que espero y deseo es que esto se aclare lo antes posible". Cuenca declaró durante casi cinco horas ante la jueza y el fiscal de la dana, además de las acusaciones y defensas. "He estado cumpliendo con el deseo de la jueza de que viniera a declarar. He contestado a todas las preguntas. Como sabéis, son reservadas las respuestas. Gracias a todos y no tengo nada más que deciros", ha asegurado al abandonar el edificio judicial a las 14.15 horas.

Mazón dio instrucciones a las 8.30 horas

José Manuel Cuenca es el fiel escudero de Carlos Mazón desde la campaña electoral de 2023. También comparte piso en València con el jefe del Consell. De hecho ha admitido que se enteraron de la primera alerta roja del 29-O (la de las 7.36 horas para el litoral sur) de camino al Palau de la Generalitat donde ese martes se celebró pleno del Consell. Según Cuenca, desde el coche Mazón dió instrucciones a sus consellers para "estuvieran atentos cada uno en sus competencias". A pesar de la alerta roja Mazón mantuvo su agenda y el propio Cuenca también hasta que a las 14.15 o 14.30 horas viajó hasta Xàtiva y Benigànim para un "asunto personal".

Cuenca ha admitido que habló con Pradas a media mañana (le transmitió que visitaría la Ribera), también a las 16.48 y las 16.56 horas, antes de que comenzara la reunión del Cecopi, el cerebro de la emergencia, a las 17 horas, en la que la consellera que ya era mando único del 29-O le informó de la situación de emergencia 2 en Requena-Utiel, que habían movilizado a la UME y que iba a comenzar la reunión del Cecopi.

En la segunda llamada, Cuenca asegura que le traslada la complicada situación de Utiel, donde ni siquiera la UME pudo acceder, aunque la intención de ambos era acceder a Utiel, cuando se pudiera ir. Aunque no tenían intención de ir al Cecopi. "Nadie me reclamó la presencia del president en el Cecopi", ha asegurado, según fuentes conocedoras de su declaración.

Por último, tras defender que la gestión de la emergencia de los responsables de la Generalitat fue "impecable" y que si algo falló fue por la Aemet y la CHJ, la jueza preguntó al jefe de gabinete de Mazón por qué se cesó a Pradas. José Manuel Cuenca respondió que "en política tras las crisis se toman decisiones que no son justas". Según Cuenca, "la comunicación preemergencia y la gestión de la comunicación era constante e impecable… Todo iba bien hasta que apareció el desgraciado barranco del Poyo. Con el paso del tiempo hemos podido saber que con otra información se hubiera actuado de otra manera". El cese de Pradas se adoptó después de una "conversación entre Mazón y Pradas".

Justificación de su citación

La jueza de la dana consideró justificada la citación del jefe de Gabinete del president, José Manuel Cuenca por "las comunicaciones que pudo tener la investigada" [Salomé Pradas] con el citado cargo, precisamente "por la posibilidad de que le informara al mismo del referido proceso de decisión, lo que es una hipótesis perfectamente plausible si atendemos a las llamadas" registradas entre Pradas y Cuenca.

Llamadas cruzadas entre Cuenca, Pradas y Mazón

La jueza señalaba en el auto en el que citó al núcleo duro de Mazón que el día de la dana "a las 12.53 horas, Pradas llamó al señor Cuenca, [llamada] que fue cancelada por este". A las 11.45 y las 12.20 horas Emergencias había decretado las alertas hidrológicas en el río Magro y el barranco del Poyo, respectivamente. Minutos después, se registró "una llamada entrante del señor Cuenca a la señora Pradas a las 13.19 horas". Y a las 16.48 horas se produjo otra "llamada entrante del señor Cuenca, con una duración de 35 segundos y a las 16.56 horas una llamada entrante de 36 segundos". Contactos a los que siguieron las llamadas admitidas por Pradas a Mazón.