Llorca busca cambiar el paso con las víctimas de la dana: "Pediré perdón"
El candidato se distancia de la relación del Consell de Mazón con los afectados, pero exige al Gobierno medidas para mejorar la coordinación en la reconstrucción
El candidato a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha abordado el elefante en la habitación en los primeros minutos de su discurso de investidura: "Mis primeras palabras si me eligen como 'president' serán para pedir perdón a las víctimas de la dana, a las que lo perdieron todo y a las que perdieron demasiado. Ha sobrado mucha gresca y mucho insulto. Pediré perdón en nombre de la Generalitat Valenciana, pero pediré que sea lo mismo de las otras administraciones. Las administraciones no han estado a la altura de los ciudadanos".
Mazón siempre ha dicho que él había pedido perdón, pero si Llorca dice que sus primeras palabras serán para hacerlo oficialmente, ofrece como mínimo un cambio de paso. Le escuchan desde la tribuna de invitados representantes de las principales asociaciones de víctimas, como Rosa Álvarez, de la entidad que agrupa a los familiares de víctimas mortales. No han aplaudido el anuncio.
Avala la reconstrucción
Llorca parece distanciarse del anterior Consell en lo que respecta al trato con las víctimas, pero sí "reconoce" la actuación del Ejecutivo autonómico en la reconstrucción. Llorca ha hecho balance de ayudas y actuaciones: "Se ha hecho mucho pero queda mcho por hacer, no bajaremos la intensidad, pero necesitamos más compromiso y más coordinación para ser más rápidos y eficaces. Necesitamos que se constituya esa comision mixta", ha dicho en referencia a la falta de órganos de coordinación con el Gobierno central.
