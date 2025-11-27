Llorca dejará la alcaldía de Finestrat y trasladará su residencia a València

Prácticamente a la vez que pose su mano sobre l'Estatut para asumir el cargo de president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca soltará la vara de mando de la alcaldía de Finestrat que sujeta desde 2015. Será la segunda renuncia a un cargo para asumir el de máximo responsable del Consell, siempre que Vox le dé su visto bueno este jueves, después de que dejara su responsabilidad como síndic del PPCV en manos de Fernando Pastor para presentarse al pleno de investidura.

La dimisión como alcalde de la localidad de la Marina Baixa es automática, por ley, si toma posesión de las nuevas responsabilidades como jefe del Gobierno valenciano. No se pueden compatibilizar estas dos ocupaciones por lo que Llorca dejará su cargo como munícipe tras una década al frente del consistorio. En este llevaba ya tres legislaturas previas como concejal, por lo que su llegada al Palau supondrá despedirse de 22 años de funciones en el ayuntamiento.

Pero su salida de Finestrat no solo será a nivel institucional, sino que también tendrá un efecto habitacional. Según ha podido saber este periódico, Llorca trasladará su residencia a València, una forma de materializar su nuevo rol al frente del Ejecutivo autonómico. Llorca se establecerá en la capital de manera permanente, algo que hasta ahora no era así pese a sus funcionescomo secretario general del PPCV y síndic, siendo habitual los viajes de ida y vuelta en una misma jornada a la Marina Baixa.

Precisamente en esta comarca en la que ha residido hasta la fecha le pilló a Pérez Llorca la tarde del 29 de octubre. Desde allí, en concreto tras salir de una cita médica en la Vila-Joiosa, realizó las llamadas a Carlos Mazón y la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, a partir de las 19:57 horas cuando vio en una cafetería unas imágenes de la inundación que se estaba dando en Utiel. Acto seguido se dedicó a hablar con alcaldes del PP de zonas afectadas por las precipitaciones.

Juanfran Pérez Llorca atiende a los periodistas tras declarar en el juzgado de Catarroja. / José Manuel López

Su traslado a València como president, siempre en caso de que sea elegido por las Corts, contará además con la ayuda económica de la que pueden disponer todos los altos cargos para este tipo de mudanzas desde otras provincias y que ha percibido Mazón en su etapa como jefe del Consell. Son unos 11.000 euros anuales por "indemnización por residencia" que se han de sumar a los más de 80.000 euros de sueldo que componen la nómina del máximo responsable de la Generalitat.

Agenda en Alicante

Durante su etapa como president, Mazón se ha caracterizado por llevar su agenda de los viernes (y muchos lunes por la mañana) a Alicante, donde tiene su residencia familiar. En València compartía piso con su jefe de gabinete, el secretario autonómico José Manuel Cuenca, algo que, salvo sorpresa, no se repetirá en el caso de Llorca.

Con todo ello, Llorca afronta este jueves su sesión de investidura sin tener asegurado el respaldo necesario de los 13 diputados de Vox. La sintonía, han reiterado en numerosas ocasiones tanto representantes de los voxistas como del PP como del propio presidenciable que es "buena", por lo que se prevé que saldrá adelante en la primera votación. No obstante, los de Santiago Abascal han dejado su decisión hasta escuchar de boca de Llorca su compromisos.