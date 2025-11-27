Mazón seguirá en primera fila la investidura de Llorca mientras el PP decide su lugar para el resto de legislatura

La ubicación no será una diferencia respecto a lo visto en los dos años y medio de legislatura. Carlos Mazón estará este jueves en el pleno de las Corts, tal y como ha confirmado este miércoles la vicepresidenta, Susana Camarero. Lo hará sentado en el escaño que ha ocupado desde que el 17 de julio de 2023 asumiera como 'president' de la Generalitat, el primero empezando por la derecha de la primera fila de los sillones azules, color diferencial para los representantes del Consell. Desde ahí ha vivido todos los plenos celebrados hasta ahora y desde ahí vivirá el de este jueves, con la diferencia de que en este el asunto que se va a tratar es su relevo por el de Juanfran Pérez Llorca, quien en el último año y medio ha estado sentado justo detrás de él como síndic del partido.

Fue Felipe González quien acuñó el concepto de ‘jarrón chino’ para definir a aquellos expresidentes con quienes los suyos no saben muy bien qué hacer una vez dejan la primera línea política. El fin del mandato de Mazón, achicharrado por su ‘no gestión’ de la dana en la que murieron 229 personas, ha llegado mucho antes de lo esperado cuando alcanzó el Palau hace apenas dos años y medio. No obstante, su salida del Ejecutivo autonómico no supone un adiós definitivo a la política ya que su decisión ha sido la de continuar como diputado en las Corts, de donde obtuvo su escaño en las elecciones de mayo de 2023.

Mazón, pese a asegurar haber llegado al límite personal en su comparecencia de dimisión del 3 de noviembre y con una agenda sin actividad pública alguna, ha optado por mantener su acta de diputado autonómico, lo que le permite continuar aforado y a salvo de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana y que va estrechando el círculo en torno a él. Esta nueva etapa como parlamentario raso, uno más de los 40 miembros que tiene el grupo 'popular', abre toda una serie de incógnitas sobre su protagonismo a futuro.

Rita Barberá, Francisco Camps, Sonia Castedo y Vicente Betoret durante un pleno de las Corts en 2013. / Fernando Bustamante

De momento, su permanencia en las Corts le mantiene en activo por la vía de los hechos y obliga al PP valenciano a buscarle un espacio parlamentario que puede no ser sencillo. Así, el grupo popular en las Corts deberá asignarle un nuevo escaño y también decidir si se le otorgan nuevas responsabilidades parlamentarias, si se le asignará a alguna comisión o algún tema que llevar en concreto o se le evitará dar una función concreta que le reduzca su exposición pública una vez pasada la sucesión, algo ante lo que fuentes de la dirección de los 'populares' llaman a ir "paso a paso", primero la investidura, después la toma de posesión.

El caso Camps

Dentro de esta reestructuración una de las incógnitas está en el sitio que ocupará Mazón. El 'president' en funciones todavía se sentará un par de veces en el sillón azul reservado para el jefe del Consell. La primera con seguridad será este jueves, durante el debate de investidura al que acudirá, pero en el que nadie confirma que vaya a estar presente en todo momento. Sí que se prevé que igual que cualquier otro diputado forme parte de la votación y dé su respaldo a la candidatura de Llorca dentro de los 40 'síes' que tiene asegurados por parte del grupo 'popular'.

Mazón no será el primer 'president' que sale del Palau de la Generalitat y mantiene su asiento en el hemiciclo. El caso más parecido es el de Francisco Camps quien en 2011 dimitió como jefe del Consell en plena investigación por el caso Gürtel y siguió como diputado raso en las Corts. En ese momento, Camps pasó del sitio de honor en el sillón azul a la tercera fila, sentado junto a las entonces alcaldesas de València y Alicante, Rita Barberá y Sonia Castedo, dos de sus principales aliadas, y su estancia en la cámara duró hasta 2015 con apariciones más bien puntuales y sin intervención plenaria alguna.

Por su parte, el PSPV ha pedido este miércoles al PP que le exija el acta a Mazón como forma de salir del "encubrimiento y la complicidad". "Si el PP quiere salvar los muebles éticos debe exigirle el acta a Mazón", ha expresado el síndic de los socialistas valencianos, José Muñoz, tras conocerse las últimas informaciones sobre la cronología del hoy 'president' en funciones el 29 de octubre. Su crítica no es tanto porque esté físicamente sino porque tenga un escaño a su nombre y con derecho a voto, algo que para Muñoz es otra muestra de "indignidad".