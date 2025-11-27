Morant pide a Ábalos que renuncie al escaño y Compromís, que deje de "esparcir mierda"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha exigido este jueves al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que deje su escaño en el Congreso y ha atribuido sus acusaciones en redes a que está "desesperado". Así lo ha afirmado en una entrevista en 'Mañaneros 360' en 'La 1', tras ser preguntada por los posibles efectos que tendría perder el voto del diputado para el Gobierno de Pedro Sánchez si finalmente Ábalos entra en prisión provisional tras la vistilla de este jueves.

En este sentido, la también secretaria general del PSPV ha instado a Ábalos a entregar el acta de parlamentario, para que los socialistas valencianos recuperen un diputado que les represente: "Que haga algo digno".

"Desprecio las actitudes machistas"

Asimismo, ha asegurado que se fía más de la palabra del presidente Pedro Sánchez que de la "palabra de un imputado", en respuesta a las publicaciones del ex secretario de organización socialista en la red social X. En estas, Ábalos contradijo al presidente, asegurando que la entrevista entre el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, y Sánchez existió, y, por otra parte, insinuó que vivían personas "sin derecho" a usar los domicilios asignados para ministros en la vivienda designada para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

A este respecto, Morant ha sostenido que cuando la "gente está desesperada" se agarran a "cualquier cosa" y ha dicho que ya no le tiene "ningún tipo de respeto" al exministro imputado tras conocer los hechos publicados: "Solo merece todo mi desprecio, también sobre todo las actitudes machistas que no caben ni en política ni desde luego en el partido que a mí me representa".

Explicaciones en el juzgado

El diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional de Sumar, Alberto Ibáñez, ha pedido que el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, deje de dedicarse a "esparcir mierda" contra el Gobierno y se limite a dar explicaciones por la trama de las mascarillas ante el Tribunal Supremo.

"Yo creo que el señor Ábalos lo que debería hacer es dar explicaciones en el juzgado", ha manifestado Ibáñez después de que el exministro, adscrito al Grupo Mixto, acusara este miércoles a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de alojar en su vivienda oficial a personas no autorizadas. "Creo que los valencianos sabemos muy bien cuál es la trayectoria del señor Ábalos, y nos avergüenza bastante", ha apostillado Ibáñez en los pasillos del Congreso.