Nando Pastor se estrena como síndic entre reproches a la oposición: “Quieren elecciones porque a Sánchez le conviene inestabilidad”

Un síndic diferente para una etapa diferente. Nando Pastor se ha estrenado como portavoz del PP en las Cortes en el debate de investidura de su antecesor en el cargo, Juanfran Pérez Llorca, que abandonó esta función cuando registró su candidatura a presidir la Generalitat. Pastor, natural de Alcoy y con una extensa trayectoria en el PP (fue elegido concejal en su ciudad por primera vez en 1995 y es diputado autonómico desde 2015), ha mostrado un tono diferenciado del que hasta ahora había venido exhibiendo Llorca, quien no era especialmente distinguido por su hostilidad.

Pastor, sin embargo, ha optado por cargar duramente contra la izquierda. Hasta tal punto que, en una ocasión, la presidenta de las Cortes, Llanos Massó, de Vox, ha pedido al síndic popular que no interpelara al grupo socialista, ya que el debate se ceñía a la defensa o al rechazo de la propuesta de investir al candidato propuesto por el PP. Esta indicación ha provocado aplausos irónicos entre los diputados del PSPV, que anteriormente venían exigiendo en voz alta, desde sus escaños, que Pastor se dirigiera al candidato y no a la oposición, teniendo en cuenta el contexto del debate.

Pérez Llorca es un candidato solvente, humilde y pragmático Nando Pastor — Síndic del PP

Pese a ello, el síndic del PP ha dedicado la mayor parte de su intervención al ataque frontal. Las referencias al candidato han existido, aunque han sido menos frecuentes que las dedicadas a los grupos de izquierdas. Según él, Pérez Llorca es “un candidato solvente, humilde y pragmático” y el acuerdo con Vox garantiza, bautizado como “Pacte de Les Corts”, garantiza “la libertad, la reivindicación del agua, de vivienda pública o de infraestructuras”.

El síndic del PP, Nando Pastor, se saluda con el candidato Juanfran Pérez Llorca en el debate de investidura. / Fernando Bustamante

Pese a que el todavía presidente en funciones, Carlos Mazón, ausente este jueves durante el debate, no ha sido nombrado en el discurso del portavoz de su partido, Pastor se ha referido a las exigencias de la izquierda, que lleva pidiendo avanzar elecciones desde la dana de octubre de 2024. “Quieren desestabilizar el Consell”, ha reprochado Pastor, quien ha ofrecido “una reflexión sobre la oposición” que, aseguraba, les ha tocado “sufrir”.

Referencias al presidente del Gobierno

“Mi impresión es que la oposición en la Comunidad Valenciana no la dirigen quienes perdieron las elecciones, ni siquiera la ministra Diana Morant”, también secretaria general del PSPV. “El líder de la oposición es Pedro Sánchez y ustedes son unos meros instrumentos a su servicio”. Pastor defendía este argumento justificando que “a Sánchez le interesa la inestabilidad”, decía haciendo referencia a sus problemas para obtener mayorías en el Congreso de los Diputados y a los casos de corrupción que acechan a algunos de los recientes cargos orgánicos del PSOE.

El PSPV empezó con el apoyo a favor de las cuentas autonómicos de 2025 para estar a la altura de la emergencia, al siguiente trimestre amagaron con una moción de censura y ahora piden elecciones anticipadas. Muy coherente todo Nando Pastor — Síndic del PP

La intervención del síndic del PP, ambientada por los murmullos de la oposición, se ha visto interrumpida en alguna ocasión. Una de las diputadas que más han reaccionado ante su relato era la socialista Mercedes Caballero, que le ha recordado que la candidata de su partido a presidir el Consell es Diana Morant después de que Pastor afirmara que la oposición no cuenta con ninguna propuesta electoral. El síndic le ha recordado su cercanía con José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, actualmente investigado por presuntos casos de corrupción.

Por último, Pastor también ha subrayado los cambios de criterio del PSPV, que “empezaron con el apoyo a favor de las cuentas autonómicos de 2025 para estar a la altura de la emergencia, al siguiente trimestre amagaron con una moción de censura y ahora piden elecciones anticipadas. Muy coherente todo”, ha ironizado.

El síndic ha rechazado esta última petición, la de la convocatoria electoral, ya que “hay una mayoría” formada por PP y Vox “capaz de aprobar presupuestos, leyes y de investir a Juanfran Pérez Llorca”, ha dicho sin asegurar este desenlace, pero confiando en que se produzca este mismo jueves por la tarde.