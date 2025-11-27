El personal sanitario alerta sobre el desperdicio de vacunas de covid en los centros de salud

El personal sanitario está alertando sobre el desperdicio de dosis de la vacuna frente a la covid en la sanidad pública valenciana. El problema reside en que los viales usados este año contienen seis dosis y que, una vez abiertas, solo tienen una validez de 24 horas, por lo que si no se inyectan en ese periodo de tiempo, se deben desechar. El cambio de protocolo de vacunación con respecto a la inmunización contra la covid, que ha elevado la edad recomendada para vacunar por encima de los 70 años, la afluencia de personas para inmunizarse frente al coronavirus es menor.

Las fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad dirigen el foco hacia el Ministerio de Sanidad que es quien "compra y suministra" las vacunas, no "lo hacen las comunidades autónomas". El problema está en vías de solucionarse, como han transmitido varios sanitarios a Levante-EMV, porque están llegando nuevos viales de la covid con unidosis, así lo confirman desde la Generalitat, para revertir la situación. En cuanto al desperdicio de dosis con los antiguos viales, defienden que se "establecen agendas de vacunación con el fin de evitarlo".

El cambio en el protocolo de vacunación está pillando por sorpresa a muchos valencianos y valencianas, menores de 70 años que esperaban, como en campañas anteriores, poder vacunarse a la vez de la gripe y la covid. Sin embargo, las fuentes consultadas insisten en recalcar que no es por falta de dosis, sino por cambios en la población diana marcada por el Ministerio de Sanidad, que ha elevado este año la franja a partir de los 70 años. No obstante, si se solicita la vacunación y hay dosis que se van a desperdiciar se inyecta en franjas de menor edad. Desde Sanidad, explican que la indicación del Ministerio se basa en que "epidemiológicamente, se ha observado que a partir de esa edad hay más riesgo de complicaciones y cuadros graves". También se recomienda inmunizar a personas con especial vulnerabilidad, usuarios de espacios como las residencias de mayores, las embarazadas o el personal sanitario y sociosanitarios.

La vacunación comenzó a principios de octubre y está generando otros problemas: la saturación del personal. Desde Satse, critican la falta de refuerzo de plantillas de Enfermería este año, que otros años sí se ha hecho y que, tras el foco inicial en la inmunización, servía después para asistir durante el pico de presión asistencial, que suele darse entre los meses de diciembre y enero. "Este año, el conseller dijo que no era necesario", lamentan los representantes del sindicato.

La incidencia sigue creciendo

Los problemas con los viales de dosis de covid se producen en un contexto de crecimiento de la incidencia de virus respiratorios. Según la última actualización del informe Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira), correspondiente al periodo entre el 17 y el 23 de noviembre, este dato se sitúa en 787,8 casos por cada 100.000 habitantes; crece 48,6 puntos en solo una semana, impulsada por el aumento de la transmisión de la gripe; la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS). Como viene repitiéndose durante las últimas semanas, la franja de edad con mayor número de contagios es la de entre 0 y 4 años, con 3.434,6 casos por cada 100.000 habitantes. La que más preocupa, la de los mayores de 65 años -son los que más complicaciones sufren derivadas de contagiarse- se queda en 690,9 por debajo de la media. No obstante, son ellos los que mayor incidencia de casos graves registran con 83,5 puntos de incidencia.

Evolución de la incidencia de virus respiratorios en la Comunitat Valenciana. / GVA

Una de las novedades del Sivira de esta semana es el aumento significativo de casos de gripe graves. Eran 1,1 casos por cada 100.000 habitantes hace una semana y la cifra -aunque poco relevante por ahora- se duplica hasta los 2,6 puntos de incidencia.