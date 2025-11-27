Sanidad recomienda el uso de mascarilla en hospitales ante el aumento de la gripe en Valencia

La Conselleria de Sanidad recomienda el uso de la mascarilla en los centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana ante el repunte de los casos de gripe de las últimas semanas. Así lo ha transmitido a todos los departamentos de salud a través de una instrucción, en la que además insta a las gerencias de los diferentes hospitales a adoptar las medidas adicionales que consideran oportunas siguiendo las recomendaciones de sus responsables de Medicina Preventiva.

En principio, el consejo es usar el cubrebocas quirúrgico a las personas con síntomas de virus respiratorios cuando se encuentren en espacios compartidos con otros ciudadanos, pero también insta a usarla al personal sanitario y a los acompañantes. Además de esta recomendación general, Sanidad lista una serie de espacios de mayor vulnerabilidad donde se recomienda encarecidamente su uso; son las salas de tratamientos quimioterápicos, las unidades de trasplantados, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y las salas y dependencias de Urgencias; es allí donde se concentra un mayor número de pacientes con resfriados cuando aumenta la presión asistencial.

Esta medida se encuentran recogidas en el Plan de Contingencia ante aumentos en la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAs), que también ha sido remitido ya a todos los departamentos de salud.

Debate nacional

Se trata de una medida preventiva por parte de la Conselleria de Sanidad y que se produce dos días después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, instara a las comunidades autónomas a adoptar un plan de contingencia común frente a la gripe; el año pasado ya lo intentó, pero las autonomías del PP no lo hicieron posible. El viernes, la titular de Sanidad en el Ejecutivo volverá a intentarlo, aunque no lo tiene fácil, teniendo en cuenta lo difícil que han sido todos los acuerdos -han sido de mínimos, como el del envío de datos del cribado de cáncer- en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) durante la actual legislatura. El Ejecutivo se plantea imponer las mascarillas en espacios cerrados, pero aboga por un protocolo común entre las comunidades autónomas.

Mónica García, ministra de Sanidad (archivo). / EP

Ya se hizo el año pasado

La medida del departamento de Marciano Gómez no es nueva; ya se adoptó el año pasado, pero entonces la instrucción se remitió a principios de enero en pleno pico de la ola de gripe y covid, cuando la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) superó los 900 casos por cada 100.000 habitantes.

Cabe recordar que, a inicios de 2024, hace dos años, Sanidad sí que impuso el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros de salud y hospitales, una norma que se mantuvo durante cerca de un mes. Entonces, la curva de contagios se disparó por encima de los 1.500 puntos.

¿Cómo está ahora la incidencia? Según la última actualización del informe Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira), correspondiente al periodo entre el 17 y el 23 de noviembre, este dato se sitúa en 787,8 casos por cada 100.000 habitantes; crece 48,6 puntos en solo una semana, impulsada por el aumento de la transmisión de la gripe; la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS). Como viene repitiéndose durante las últimas semanas, la franja de edad con mayor número de contagios es la de entre 0 y 4 años, con 3.434,6 casos por cada 100.000 habitantes. La que más preocupa, la de los mayores de 65 años -son los que más complicaciones sufren derivadas de contagiarse- se queda en 690,9 por debajo de la media. No obstante, son ellos los que mayor incidencia de casos graves registran con 83,5 puntos de incidencia.