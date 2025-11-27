Vox votará a Pérez Llorca como president de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca será elegido hoy president de la Generalitat Valenciana gracias a los votos a favor de Vox. El síndic de la formación de ultraderecha, José María Llanos, ha confirmado que votará a favor del candidato del Partido Popular en su última intervención en las Corts Valencianes. Pese a no haber un documento de acuerdo por escrito, el discurso del candidato ha agradado a los voxistas por haber asumido parte de su agenda política en temas como la lengua, la oposición al pacto verde, la agricultura, la inmigración o la política fiscal.

No lo adelantó en su intervención de esta mañana, pero sí lo ha hecho tras la réplica del alcalde de Finestrat de esta tarde. "Su grupo y el mío llevamos más de media legislatura negociando, no es tan difícil -, ha expresado al inicio de su intervención-. La receta es trabajar por y para los valencianos y no para los amigos y familiares como hacía la izquierda". "En Vox tenemos algo muy claro: que un presidente de izquierdas solo serviría para terminar de hundir esta tierra y no nos lo podemos permitir", ha añadido.

Llanos ha señalado que hay "discrepancias" entre sus dos formaciones; pero, pese a ellas, han llegado a acuerdos a lo largo de la actual legislatura. "Vox está preparado y dispuesto, pero no a cualquier precio, ino al precio del gran valor de esta tierra. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura", ha concluido, antes de confirmar que apoyará su investidura, que se celebrará a partir de las 18.30 horas. El final de su discurso ha logrado por primera vez aunar en un mismo aplauso a los 13 diputados de Vox y los del PP que vuelven a visibilizar unidad en la mayoría de la derecha.

José María Llanos, de Vox, en el pleno de investidura de Pérez Llorca / Fernando Bustamante

Incertidumbre hasta el final

Así, el síndic de los voxistas, José María Llanos, ha agradecido que se "reconozca" la labor de la formación, y que además de "reiterar los compromisos adquiridos por su predecesor", en referencia a Carlos Mazón, haya incorporado otros compromisos, que Llanos ha leído como si de una factura se tratara. "Se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Usted tiene la oportunidad de apoyarse en Vox para dignificar la Generalitat y la Comunitat Valenciana, Vox le tiende la mano para recorrer el camino, espero que se lo explique a Feijóo y a Guardiola", ha dicho Llanos, en referencia a la presidenta de Extremadura.

Con la elección del sucesor de Carlos Mazón, quien ha acabado dejando el cargo por su gestión de la dana del 29-O y sus múltiples cambios de versión, el PP quiere poner fin a una etapa de transición en el Consell y abrir una nueva etapa al frente de la Generalitat. El perdón a las víctimas de Pérez Llorca, al inicio de su intervención, lo que supone una enmienda al trato dado por Mazón desde hace más de un año.

En Directo

Llanos anuncia el apoyo de Vox a Pérez Llorca en las Corts. / Fernando Bustamante Vox confirma el apoyo a Llorca Desvelado el misterio de la jornada: Vox dará su voto a favor de Juanfran Pérez Llorca que se convertirá en el octavo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. Lo ha hecho en el final de su intervención el síndic de los voxistas que ha asegurado que Vox "lo tiene claro, está preparado, está dispuesto, pero no a cualquier precio, sino al precio del gran valor de esta tierra. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura". El final de su discurso ha logrado por primera vez aunar en un mismo aplauso a los 13 diputados de Vox y los del PP que vuelven a visibilizar unidad en la mayoría de la derecha.

Final interruptus para Baldoví Baldoví ha tenido un final interruptus en la tribuna de oradores. El síndic de Compromís quería leer los mensajes del 29 de octubre que tuvo con el entonces 'president', Carlos Mazón. "Carlos, t'he telefonat", ha conseguido empezar a leer. Pero no ha podido completar nada más porque ya se había pasado en más de un minuto dentro de los 10 que tenía para dar la réplica. Su problema ha sido que le ha costado encontrar esos mensajes. Todo para preguntarle a Llorca si había o no borrado sus mensajes con Mazón el día de la dana porque hay "una epidemia en el PP de gente que se le borran los mensajes".