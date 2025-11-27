Pleno de investidura
Vox votará a Pérez Llorca como president de la Generalitat
El síndic de la ultraderecha, José María Llanos, ha adelantado el posicionamiento de la formación en la votación de esta tarde
Juanfran Pérez Llorca será elegido hoy president de la Generalitat Valenciana gracias a los votos a favor de Vox. El síndic de la formación de ultraderecha, José María Llanos, ha confirmado que votará a favor del candidato del Partido Popular en su última intervención en las Corts Valencianes. Pese a no haber un documento de acuerdo por escrito, el discurso del candidato ha agradado a los voxistas por haber asumido parte de su agenda política en temas como la lengua, la oposición al pacto verde, la agricultura, la inmigración o la política fiscal.
No lo adelantó en su intervención de esta mañana, pero sí lo ha hecho tras la réplica del alcalde de Finestrat de esta tarde. "Su grupo y el mío llevamos más de media legislatura negociando, no es tan difícil -, ha expresado al inicio de su intervención-. La receta es trabajar por y para los valencianos y no para los amigos y familiares como hacía la izquierda". "En Vox tenemos algo muy claro: que un presidente de izquierdas solo serviría para terminar de hundir esta tierra y no nos lo podemos permitir", ha añadido.
Llanos ha señalado que hay "discrepancias" entre sus dos formaciones; pero, pese a ellas, han llegado a acuerdos a lo largo de la actual legislatura. "Vox está preparado y dispuesto, pero no a cualquier precio, ino al precio del gran valor de esta tierra. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura", ha concluido, antes de confirmar que apoyará su investidura, que se celebrará a partir de las 18.30 horas. El final de su discurso ha logrado por primera vez aunar en un mismo aplauso a los 13 diputados de Vox y los del PP que vuelven a visibilizar unidad en la mayoría de la derecha.
Incertidumbre hasta el final
Con la elección del sucesor de Carlos Mazón, quien ha acabado dejando el cargo por su gestión de la dana del 29-O y sus múltiples cambios de versión, el PP quiere poner fin a una etapa de transición en el Consell y abrir una nueva etapa al frente de la Generalitat. El perdón a las víctimas de Pérez Llorca, al inicio de su intervención, lo que supone una enmienda al trato dado por Mazón desde hace más de un año.
Vox pasa la 'factura' a Llorca
El sídnic de Vox, además de anunciar el voto a favor de Llorca en la investidura, que se llevará a cabo a partir de las seis de la tarde, ha ejercido de notario en el pacto para poder sacar adelante esta votación. Así, en materia de inmigración, Llanos ha recordado que Llorca ha comprometido "un plan de menas", el endurecimiento del régimen de internamiento de los menores inmigrantes no acompañados, "el refuerzo medidas de seguridad para las personas que trabajan en esos centros" así como necesaria publicación de las estadísticas de delincuencia dentro de un Observatorio de Seguridad de nueva creación. También ha destacado la rebaja fiscal o todo lo referente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la que Vox ha pedido un recorte del 50 % y Llorca ha mencionado una "despolitización". “Podemos intentar trabajar en ese sentido”, ha sentenciado Llanos antes de anunciar su voto a favor.
Desvelado el misterio de la jornada: Vox dará su voto a favor de Juanfran Pérez Llorca que se convertirá en el octavo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. Lo ha hecho en el final de su intervención el síndic de los voxistas que ha asegurado que Vox "lo tiene claro, está preparado, está dispuesto, pero no a cualquier precio, sino al precio del gran valor de esta tierra. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura". El final de su discurso ha logrado por primera vez aunar en un mismo aplauso a los 13 diputados de Vox y los del PP que vuelven a visibilizar unidad en la mayoría de la derecha.
Vox deja entrever su apoyo a Llorca: "Le tendemos la mano"
Final interruptus para Baldoví
Baldoví ha tenido un final interruptus en la tribuna de oradores. El síndic de Compromís quería leer los mensajes del 29 de octubre que tuvo con el entonces 'president', Carlos Mazón. "Carlos, t'he telefonat", ha conseguido empezar a leer. Pero no ha podido completar nada más porque ya se había pasado en más de un minuto dentro de los 10 que tenía para dar la réplica. Su problema ha sido que le ha costado encontrar esos mensajes. Todo para preguntarle a Llorca si había o no borrado sus mensajes con Mazón el día de la dana porque hay "una epidemia en el PP de gente que se le borran los mensajes".
Pacto de las ausencias, de la cabotà o de la agonía
Frente a la propuesta del "Pacto de las Corts" que ha lanzado Pérez Llorca como nombre de un acuerdo en la sesión de investidura, Baldoví ha dado alternativas. Primero, "el pacto de las ausencias", en referencia a la no asistencia de Mazón tanto el 29-O como al pleno de este jueves o la "ausencia del pueblo valenciano" ante el debate que se está dando. Después, ha propuesto que se llame "el pacto de la continuidad", un título que le ha servido de palanca para criticar la gestión de los consellers presentes como el de Sanidad o el de Educación. Tercero, "pacto de la cabotà", con el "sí a lo que diga Vox o lo que diga Madrid", momento en el que ha aprovechado para calificar a Vox de "vagos" porque pese a decir que saben gestionar, no quieren. Y por último, ha propuesto que se llame Pacto de la agonía, por lo que queda de legislatura.
