Pleno de investidura

Vox votará a Pérez Llorca como president de la Generalitat

El síndic de la ultraderecha, José María Llanos, ha adelantado el posicionamiento de la formación en la votación de esta tarde

Los diputados populares apluaden a Juanfran Pérez Llorca

Los diputados populares apluaden a Juanfran Pérez Llorca / F. Bustamante

Lluís Pérez

Diego Aitor San José

València

Juanfran Pérez Llorca será elegido hoy president de la Generalitat Valenciana gracias a los votos a favor de Vox. El síndic de la formación de ultraderecha, José María Llanos, ha confirmado que votará a favor del candidato del Partido Popular en su última intervención en las Corts Valencianes. Pese a no haber un documento de acuerdo por escrito, el discurso del candidato ha agradado a los voxistas por haber asumido parte de su agenda política en temas como la lengua, la oposición al pacto verde, la agricultura, la inmigración o la política fiscal.

No lo adelantó en su intervención de esta mañana, pero sí lo ha hecho tras la réplica del alcalde de Finestrat de esta tarde. "Su grupo y el mío llevamos más de media legislatura negociando, no es tan difícil -, ha expresado al inicio de su intervención-. La receta es trabajar por y para los valencianos y no para los amigos y familiares como hacía la izquierda". "En Vox tenemos algo muy claro: que un presidente de izquierdas solo serviría para terminar de hundir esta tierra y no nos lo podemos permitir", ha añadido.

Llanos ha señalado que hay "discrepancias" entre sus dos formaciones; pero, pese a ellas, han llegado a acuerdos a lo largo de la actual legislatura. "Vox está preparado y dispuesto, pero no a cualquier precio, ino al precio del gran valor de esta tierra. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura", ha concluido, antes de confirmar que apoyará su investidura, que se celebrará a partir de las 18.30 horas. El final de su discurso ha logrado por primera vez aunar en un mismo aplauso a los 13 diputados de Vox y los del PP que vuelven a visibilizar unidad en la mayoría de la derecha.

José María Llanos, de Vox, en el pleno de investidura de Pérez Llorca

José María Llanos, de Vox, en el pleno de investidura de Pérez Llorca / Fernando Bustamante

Incertidumbre hasta el final

Así, el síndic de los voxistas, José María Llanos, ha agradecido que se "reconozca" la labor de la formación, y que además de "reiterar los compromisos adquiridos por su predecesor", en referencia a Carlos Mazón, haya incorporado otros compromisos, que Llanos ha leído como si de una factura se tratara. "Se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Usted tiene la oportunidad de apoyarse en Vox para dignificar la Generalitat y la Comunitat Valenciana, Vox le tiende la mano para recorrer el camino, espero que se lo explique a Feijóo y a Guardiola", ha dicho Llanos, en referencia a la presidenta de Extremadura.

Con la elección del sucesor de Carlos Mazón, quien ha acabado dejando el cargo por su gestión de la dana del 29-O y sus múltiples cambios de versión, el PP quiere poner fin a una etapa de transición en el Consell y abrir una nueva etapa al frente de la Generalitat. El perdón a las víctimas de Pérez Llorca, al inicio de su intervención, lo que supone una enmienda al trato dado por Mazón desde hace más de un año.

El PSPV rechaza a Llorca por ser "el testaferro de Mazón" y le sitúa como "uno más" de Vox

Vox votará a Pérez Llorca como president de la Generalitat

Llorca acata las nuevas exigencias de Vox en inmigración: "Es un problema y hay que hacerle frente"

El Congreso convalida el Real Decreto de ayudas por la dana con el no de Vox y la abstención de Junts

Gratuidad para universitarios de 1º que aprueben y deducciones fiscales: los otros anuncios no solo para Vox

Nando Pastor se estrena como síndic entre reproches a la oposición: “Quieren elecciones porque a Sánchez le conviene inestabilidad”

Así es la carta de El Ventorro: Qué se come en el restaurante donde Mazón y Vilaplana pasaron la tarde de la dana

