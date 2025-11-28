Cambios en Urgencias de los centros de salud: las enfermeras hacen el triaje

Los centros de salud de la Comunitat Valenciana están aplicando algunos cambios en sus servicios de Urgencias: un triaje a cargo del personal de Enfermería previo a la consulta con el médico. Esto supone un paso adicional entre el registro en el mostrador y la visita con el especialista. Según explican fuentes de Satse, este cambio se ha anunciado de palabra por parte de los responsables de cada centro y, por el momento, no hay una instrucción o protocolo por escrito que lo articule.

En su opinión, la decisión está conllevando principalmente dos problemas. El primero de ellos es la sobrecarga de trabajo para las enfermeras que asumen funciones adicionales y propiamente médicas. Y, en segundo lugar, supone dilatar el tiempo de espera de los pacientes hasta llegar al facultativo porque deben pasar primero por la enfermera de triaje. "Esta ampliación de los tiempos está provocando que las personas lleguen molestas al mostrador, cuyo personal no sabe bien cómo actuar -, defiende el representante de Satse, Carlos Buchó- e, incluso, agresiones verbales a los profesionales".

Según explican fuentes oficiales de Sanidad, la creación de la figura de la enfermera de triaje forma parte del decreto de Atención Primaria que ya ha pasado por la mesa sectorial, aunque en su momento recogió pocas de las alegaciones presentadas por los sindicatos; de hecho, no recibió el voto favorable de ningún sindicato sanitario. No confirman ni desmienten que se esté aplicando ya esta medida, sino que expresan que "cuando se aplique se darán las indicaciones oportunas para su implementación".

La formación para las enfermeras que asuman esta nueva función, la cual se ha implementado desde hace apenas una semana, se está realizando en puntos como Manises y Llíria, trasladan fuentes de CCOO, aunque no tienen constancia de que haya comenzado a funcionar la figura.

Segundo cambio para Enfermería

La puesta en marcha de la "enfermera de triaje" hace asumir nuevas funciones al personal de Enfermería solo un año después de la "demanda compartida", por la que las enfermeras realizan una valoración inicial de los pacientes que llegan a la consulta médica en 14 procedimientos concretos de menor gravedad, tales como heridas, cuadros de diarrea o náuseas. "Pese a ello, la mayoría de pacientes llegan a la consulta del médico de Atención Primaria", explica Buchó, quien critica la falta de ampliación de la plantilla de Enfermería y la ausencia de espacios propios, consultas, para poder atender a los pacientes como corresponde. "Esta situación compromete la privacidad de los usuarios y provoca retrasos -, explica el sindicato en un comunicado- porque las profesionales deben esperar a que su compañera abandone el puesto del ordenador, hay cuatro profesionales en la misma sala, para poder registrar la información en la historia clínica del paciente".

La opinión de los médicos

El sindicato médico CESM es uno de los colectivos que ha reivindicado el desarrollo de estos perfiles y la colaboración "en el abordaje inicial de la valoración de los pacientes" con otros perfiles profesionales; en este caso con Enfermería, la cual puede asumir "el primer contacto del paciente con el sistema sanitario" y derivar "únicamente al médico aquellos casos que requieren continuidad asistencial médica previa valoración y solicitud de pruebas necesarias protocolizadas".

Según varias fuentes consultadas por Levante-EMV, los cambios en Enfermería podrían servir para contentar parcialmente a los facultativos que, en los últimos meses, han criticado directamente la gestión del conseller Marciano Gómez desde su llegada al cargo. A nadie se le escapa que una de las principales demandas de CESM es la implantación de las 35 horas, algo que a priori no parece que llegará en el futuro próximo.