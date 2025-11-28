Casi 400 escolares de Catarroja dan clase a 7 grados: "Estamos congelados en el aula"

Casi 400 escolares del CEIP Vila Romana de Catarroja se enfrentan al invierno en condiciones gélidas, con temperaturas que alcanzan los 7 grados en el interior de las aulas. Las familias denuncian que los niños y niñas están "congelados en el clase" y que la prioridad ya no son los deberes, sino el abrigo, los guantes, la bufanda, la manta y el batín con los que entran al cole. Este jueves la temperatura marcada fue de 8 grados.

La grave situación se debe a que el centro, seriamente afectado por la dana y ubicado en la zona cero, sigue sin calefacción 400 días después del desastre. La comunidad educativa lamenta que este abandono ocurra en plena ola de frío, a pesar de que llevan muchos meses alertando de que el problema iba a llegar.

Hora de entrada en el Ceip Vila Romana de Catarroja. / Miguel Ángel Montesinos

La causa del problema de la calefacción radica en la caldera. Educación sí realizó el cambio del sistema tras ser destrozado por la riada, pero la instalación no se hizo correctamente y existe una fuga de gas. Esta situación se conoce desde hace meses, pero ninguna administración ha sido capaz de arreglarla antes de la llegada del frío.

Las familias, que se sienten "abandonadas desde el día uno", expresan frustración porque ni la Conselleria ni el ayuntamiento "se hacen cargo del problema", pasándose la pelota. La ampa señala que deberían haber previsto y reparado la caldera hace un año. Algunas familias han considerado incluso no llevar a sus hijos a clase para evitar que pasen frío.

El impacto es aún mayor en los niños más vulnerables. Yolanda López, una madre, relató que su hijo, que es autista, no siente la temperatura corporal, lo que significa que puede estar a menos 10 grados y quitarse la chaqueta sin sentir la necesidad de abrigarse, poniendo en riesgo su bienestar. En total hay 9 niños y niñas en el aula para educación especial del centro.

Promesas incumplidas y daños estructurales

Aunque el CEIP Vila Romana no tendrá que ser derribado tras la dana, las familias lamentan que la promesa de la Conselleria de que el centro iba a quedar "igual que antes de la riada" no se ha cumplido. El centro sufrió una devastación tal que se acumuló más de un metro de fango en el patio, requiriendo ser amueblado prácticamente desde cero.

Hora de entrada en el Ceip Vila Romana de Catarroja. / Miguel Ángel Montesinos

Además de la caldera, el colegio presenta un cúmulo de deficiencias graves como la falta de puertas en aulas de infantil (incluyendo la de los más pequeños, de 2 años) y en las cocinas porque los recambios nunca llegaron tras la riada.

Por otra parte, sufren problemas de seguridad y accesibilidad. Faltan extintores en el colegio y no se pueden cerrar algunas aulas porque se han puesto cerraduras pero no se han entregado llaves. En este sentido, el ascensor no funciona y no puede elevar al alumnado en silla de ruedas para que vayan a clase. A esto cabe añadir un deterioro general: el centro tiene goteras y filtraciones en las ventanas, y el patio sigue en mal estado.

Exigencias y respuesta de la administración

Ante la inacción sobre la caldera, las familias exigen una solución urgente, pidiendo que, si no se puede reparar inmediatamente, se instalen "algún tipo de calefacción", como calefactores o "pingüinos".

Hora de entrada en el Ceip Vila Romana de Catarroja. / Miguel Ángel Montesinos

Según explica una madre, el equipo directivo ya había reclamado previamente que, dado que el centro se estaba rehaciendo, se instalara un sistema de climatización que incluyera aire acondicionado, ya que sufren altas temperaturas en verano, un servicio que la Conselleria de Educación inicialmente se negó a proporcionar.

Por su parte, la Conselleria afirma estar realizando reparaciones, aunque señala que el centro ya contaba con deficiencias anteriores a la dana, como un aislamiento incorrecto. Aseguran estar trabajando para instalar un nuevo sistema de climatización y calefacción, y remarcan que están haciendo un seguimiento. Un técnico de la dirección territorial acudió recientemente al colegio para revisar las necesidades y planificar próximas acciones. Sin embargo, el problema de la fuga de gas en la caldera instalada sigue pendiente de reparación.

Plan contra el frío y el calor

La Conselleria de Educación ya está desarrollando un "Plan de Confort Térmico" para mejorar las temperaturas en los centros educativos. El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, señaló hace unos meses que este plan responde a una solicitud de los sindicatos de 2018 que el anterior gobierno no implementó, limitándose a emitir una instrucción cinco años después.

El plan se enfocará en ofrecer "soluciones a medida" para cada centro. Por ello, la Conselleria "iniciará un plan de diagnóstico que servirá de base para establecer las diferentes actuaciones de mejora". Además de esta iniciativa, se ha recordado "el compromiso con la eficiencia energética", destacando que ya ha finalizado la Fase I del programa ZERO, con paneles fotovoltaicos instalados, y se está llevando a cabo la Fase II para incluir a 115 centros más, adelantándose a la exigencia de la Unión Europea de que los nuevos edificios sean climáticamente neutros a partir de 2030.