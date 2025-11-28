Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“Tenemos una comida pendiente”, una campaña en apoyo a los hosteleros afectados por la dana

Conhostur, Turisme Comunitat Valenciana y Hostelería Valencia han lanzado esta iniciativa para reactivar la actividad turística

Portada de la campaña “Tenemos una comida pendiente”

Portada de la campaña “Tenemos una comida pendiente” / Conhostur

Eduardo Enric

València

La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR), Turisme Comunitat Valenciana y la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia han puesto en marcha la campaña “Tenemos una comida pendiente”, una iniciativa de impulso económico destinada a acompañar a los hosteleros damnificados por la DANA y a reactivar la actividad turística y gastronómica en los 75 municipios afectados.

Esta acción quiere visibilizar la situación del sector, apoyar el esfuerzo de los empresarios y trabajadores que siguen luchando por recuperarse y motivar a la ciudadanía y a los visitantes a regresar a los bares y restaurantes que resultaron dañados. La campaña quiere recordar que, tras la devastación, la mejor ayuda ahora es volver a llenar los locales y reactivar el tejido productivo, especialmente en este mes de diciembre en el que se celebrarán reuniones, comidas y cenas con motivo de la Navidad.

Promoción, visibilidad y reactivación económica

“Tenemos una comida pendiente” tiene como objetivo principal la promoción de los establecimientos que sufrieron, directa o indirectamente, las consecuencias de la DANA. Se trata de incentivar el consumo local y atraer visitantes a estas localidades mediante el turismo gastronómico, uno de los motores económicos más potentes de la Comunitat Valenciana.

La hostelería ha demostrado históricamente ser un espacio de encuentro, convivencia y resiliencia. En los momentos de mayor dificultad, bares y restaurantes han sido refugio para la sociedad. Por ello, ahora el sector apela a la ciudadanía a “volver a sentarse en las mesas” como gesto de apoyo y compromiso con quienes trabajan cada día para recuperar la normalidad.

La DANA provocó importantes daños humanos, materiales y económicos. Solo en el ámbito hostelero, más de 1.400 negocios resultaron afectados, desde pequeños locales familiares hasta establecimientos de referencia que tuvieron que interrumpir su actividad durante semanas y meses.

Carina, una hostelera afectada por la dana, junto a Virginia, voluntaria

Carina, una hostelera afectada por la dana, junto a Virginia, voluntaria / Conhostur

Algunos bares y restaurantes no han logrado reabrir todavía, y otros lo han hecho con enormes esfuerzos económicos y personales.

“La recuperación total depende en gran medida de que la gente vuelva. Cada almuerzo, cada café y cada comida compartida es una forma de reconstruir”, señala Manuel Espinar, presidente de CONHOSTUR, subrayando la importancia del apoyo ciudadano y de la reactivación del turismo como motor del territorio.

Una campaña cercana, humana y testimonial

Para transmitir la esencia del mensaje se han diseñado materiales gráficos y audiovisuales que están presentes en canales de alto impacto de publicidad exterior como Metrovalencia, EMT Madrid, EMT Valencia, medios de comunicación y redes sociales. 

En la campaña participan hosteleros que se vieron directamente afectados por la DANA —Bar Fernando, Bar Alejandro y El Restaurante de Carina— acompañados por algunos de los voluntarios que acudieron a ayudar en los peores momentos. Sus testimonios reflejan el espíritu de superación, la importancia de la comunidad y el valor del apoyo mutuo.

Fernando y Marta, dueño de un bar destrozado por la dana y una voluntaria que ayudó

Fernando y Marta, dueño de un bar destrozado por la dana y una voluntaria que ayudó / Conhostur

CONHOSTUR, Turisme Comunitat Valenciana y Hostelería Valencia remarcan que esta campaña es solo una parte del conjunto de medidas impulsadas para apoyar a las empresas del sector, entre ellas asesoramiento, ayudas extraordinarias y acciones de promoción turística.

“Tenemos una comida pendiente” no es únicamente un lema: es una invitación a volver, reencontrarse y contribuir a que cientos de familias puedan seguir adelante. Porque cada mesa ocupada es un paso más en la reconstrucción económica, social y emocional de las localidades afectadas.

