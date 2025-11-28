La Fe incorpora un escáner pionero en España con forma de casco para detectar el alzhéimer o párkinson

Alta tecnología, beneficio para los pacientes y marca España. Son los tres componentes que marcan la llegada del primer escáner PET cerebral de alta resolución de todo el país al hospital La Fe de València. Se trata de un prototipo, construido en España, que mejorará la capacidad de diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas -como el alzhéimer, el párkinson o la epilepsia- con una metodología mucho más amable, precisa y segura para los pacientes valencianos. Y es que este prototipo sirve para observar en tiempo real la actividad cerebral de los pacientes y lo hace con menor radiación, lo que abre la posibilidad a realizar exploraciones con más frecuencia, así como observar en detenimiento zonas del cerebro muy pequeñas, algo imposible hasta ahora con buena resolución.

"Es un aparato menos invasivo, radia menos al paciente y, además, es un aparato más respetuoso con las personas más sensibles a realizarse una prueba totalmente cubierta", ha explicado la ministra de Ciencia, Diana Morant, en su visita al hospital para observar la instalación del aparato con forma de casco. El proyecto está financiado por el Gobierno de España, con una inversión de cuatro millones de euros. "Se trata de una tecnología que puede ser el aparato de la próxima generación en los estudios cerebrales - ha añadido-, que no miden la morfología, sino la actividad cerebral".

La líder del PSPV, Diana Morant, visita el Hospital La Fe de València, este viernes. / Ana Escobar/EFE

Apuesta por la marca España

El Ejecutivo ha utilizado la fórmula de la compra pública precomercial, en el que una institución -en este caso el Instituto de Salud Carlos III- lanza unas necesidades de equipamientos y hace una llamada a las empresas españolas para su producción y, una vez diseñado y construido, adquirirlo para la sanidad pública. Se trata de apostar por el talento español para el desarrollo "de una ciencia que no existía", apunta Morant, y nos permite "adelantarnos al futuro haciendo ciencia e innovación". La inversión total, financiada con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; ha superado los nueve millones de euros porque se ha construido un segundo prototipo, cuyo hospital de destino está aún por decidir. Según Morant, es una muestra de que "el Gobierno apuesta e invierte en equipamientos de vanguardia para mejorar la sanidad pública".

En clave valenciana

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha celebrado que la sanidad valenciana avance en "busca de la excelencia", a la vez que ha agradecido la inversión del Gobierno de España. "La Fe ha sido escogida porque es un hospital de referencia nacional e internacional -, ha expresado- que, ahora, cuenta con una tecnología para avanzar en el estudio precoz de las enfermedades neurodegenerativas, que serán las dolencias del futuro por el envejecimiento de la población".

El miembro del Consell ha aprovechado para recordar que su Conselleria "apuesta por la investigación". En este sentido, ha destacado cuatro acciones de la Generalitat durante la última legislatura: la creación de una dirección general en Investigación, sin cubrir durante los dos últimos años del Botànic; el decreto para cumplir con la ley de investigación biotécnica, la firma de un convenio colectivo para los investigadores y la creación de las categorías profesionales del médico y enfermero investigador. "La tecnología sin el talento, que lo hay y mucho en la Comunitat Valenciana, no serviría para nada", ha concluido.