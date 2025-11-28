La jueza de la dana rechaza volver a citar por ahora a la periodista Maribel Vilaplana, pero la invita a hacerlo cuando quiera

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha dictado un auto, notificado hoy a las partes, en el que deniega por ahora volver a citar a declarar como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el entonces presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y el abogado de Algemesí, Ximo esteve, el que logró con sus recursos que la Audiencia de València autorizara la citación de la también consultora de comunicación. Ambas acusaciones solicitaron que la periodista volviera a comparecer ante las evidentes contradicciones entre su declaración y la del propietario del restaurante El Ventorro. La información de la salida del coche de Vilaplana del aparcamiento de la Plaza de Tetuán, a las 19.51 horas del 29 de octubre, una hora después, o más, de la salida de ambos del restaurante de la calle Bonaire. Y también tras la información adelantada por Levante-EMV de que fue Vilaplana la que acercó en coche a Mazón al entorno del Palau de la Generalitat.

Antes debe comparecer el equipo de Presidencia

La jueza considera que "antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat", de los por ahora solo ha declarado el jefe de gabinete de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat. También rechaza la petición de Ciudadanos de que se investigue a la citada testigo por un delito de falso testimonio porque, como establece el Tribunal Supremo, para ello es necesario "contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme".

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.

Pregunta a Pradas si quiere volver a declarar

Por otro lado, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos, de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que se emitirá por el programa Salvados de La Sexta el próximo domingo, 30 de noviembre, la magistrada ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

En este sentido, la juez recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener "efecto en el proceso", ha de efectuarse con la "oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento", pues se trata de "una garantía para la propia investigada".