Medio Ambiente se suma a la Semana Europea para concienciar contra el usar y tirar

La Generalitat se suma a la decimoséptima Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR), que se celebra del 22 al 30 de noviembre y que pone el foco en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con el lema ‘Conecta el valor, desconecta el residuo’. Durante esta campaña, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, de la vicepresidencia segunda para la recuperación y Medio Ambiente ha impulsado 61 iniciativas para fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

La coordinación de esta iniciativa recae en el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (Ceacv), que actúa como centro de referencia en la materia, realizando labores de coordinación, divulgación e impulso y es uno de los 17 coordinadores implicados en la campaña a escala europea. Las acciones, en las cuales colabora la Generalitat con los ayuntamientos, consorcios de residuos, empresas, centros educativos y universidades, tienen como objetivo concienciar de la importancia de priorizar la reducción de residuos y, si no es posible, la reparación y el reciclaje. Para hacerlo, se han organizado talleres, puntos informativos, sesiones de sensibilización, juegos y mercados de segunda mano en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

Jornadas en ecoparques

En el marco de esta semana, la Generalitat también colabora con los diferentes consorcios que gestionan los residuos como la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), que se suma con un programa especial de actividades educativas de su equipo Emetreduca. Este organismo supramunicipal gestiona la fracción orgánica, la de residuo y la red metropolitana de ecoparques y da servicio además de 1,6 millones de personas en 45 municipios. El enfoque está en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, una fracción de material creciente, el reciclaje del cual es crucial por el alto coste ambiental de la extracción de sus componentes.

Las dinámicas especiales de Emtreduca incluyen juegos interactivos y talleres participativos, dirigidos a la ciudadanía y centros educativos. Además, la entidad metropolitana ha presentado las acciones de residuos de aparatos eléctricos y la campaña de Ecomòbils al concurso de premios de la Semana Europea de Prevención de Residuos, buscando reforzar su visibilidad y compromiso internacional.

Bombillas y televisores

El Emtre, que opera con 20 ecoparques fijos y 6 móviles, a estas alturas de 2025 ha registrado un aumento del 14% en las entradas a ecoparques fijos y un 11% en ecomòbils, con un total de 532.579 kilos aportados. Los Raee depositados llegan a las 115.474 unidades, lo cual supone un incremento del 9% respecto al año anterior. Los residuos más aportados son bombillas y fluorescentes (40.000 unidades), luces (11.000) y televisiones (10.000). Además de placas solares (1.507) y baterías de litio (1.022).