Medio Ambiente se suma a la Semana Europea para concienciar contra el usar y tirar
Se han organizado 61 iniciativas de sensibilización: talleres, puntos informativos, sesiones de sensibilización, juegos y mercados de segunda mano en diferentes puntos de la Comuntat Valenciana
La Generalitat se suma a la decimoséptima Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR), que se celebra del 22 al 30 de noviembre y que pone el foco en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con el lema ‘Conecta el valor, desconecta el residuo’. Durante esta campaña, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, de la vicepresidencia segunda para la recuperación y Medio Ambiente ha impulsado 61 iniciativas para fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
La coordinación de esta iniciativa recae en el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (Ceacv), que actúa como centro de referencia en la materia, realizando labores de coordinación, divulgación e impulso y es uno de los 17 coordinadores implicados en la campaña a escala europea. Las acciones, en las cuales colabora la Generalitat con los ayuntamientos, consorcios de residuos, empresas, centros educativos y universidades, tienen como objetivo concienciar de la importancia de priorizar la reducción de residuos y, si no es posible, la reparación y el reciclaje. Para hacerlo, se han organizado talleres, puntos informativos, sesiones de sensibilización, juegos y mercados de segunda mano en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.
Jornadas en ecoparques
En el marco de esta semana, la Generalitat también colabora con los diferentes consorcios que gestionan los residuos como la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), que se suma con un programa especial de actividades educativas de su equipo Emetreduca. Este organismo supramunicipal gestiona la fracción orgánica, la de residuo y la red metropolitana de ecoparques y da servicio además de 1,6 millones de personas en 45 municipios. El enfoque está en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, una fracción de material creciente, el reciclaje del cual es crucial por el alto coste ambiental de la extracción de sus componentes.
Las dinámicas especiales de Emtreduca incluyen juegos interactivos y talleres participativos, dirigidos a la ciudadanía y centros educativos. Además, la entidad metropolitana ha presentado las acciones de residuos de aparatos eléctricos y la campaña de Ecomòbils al concurso de premios de la Semana Europea de Prevención de Residuos, buscando reforzar su visibilidad y compromiso internacional.
Bombillas y televisores
El Emtre, que opera con 20 ecoparques fijos y 6 móviles, a estas alturas de 2025 ha registrado un aumento del 14% en las entradas a ecoparques fijos y un 11% en ecomòbils, con un total de 532.579 kilos aportados. Los Raee depositados llegan a las 115.474 unidades, lo cual supone un incremento del 9% respecto al año anterior. Los residuos más aportados son bombillas y fluorescentes (40.000 unidades), luces (11.000) y televisiones (10.000). Además de placas solares (1.507) y baterías de litio (1.022).
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- Un perito de la Agencia Tributaria confirma que Sergio Blasco era el 'último beneficiario' de los cobros de una red de empresas
- El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- La información aportada al juzgado revela que Vilaplana habría pagado el aparcamiento a las 19:47 horas