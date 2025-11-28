El PSPV aspira a recuperar el escaño de Ábalos tras su entrada en prisión

En el Ayuntamiento de Llaurí la situación de José Luis Ábalos se mira de manera diferente a la del resto de España y la Comunitat Valenciana. El exministro, quien entró en prisión este jueves, no tiene ninguna relación de vecindad con esta localidad, sin embargo, su futuro en el Congreso podría determinar también el de la alcaldesa de este municipio, Ana María Gonzalo, quien tomaría el escaño en la Cámara Baja si el tambien exsecretario de Organización hace caso a lo que le ha pedido este viernes la líder del PSPV, Diana Morant: dejar su acta.

La secretaria general de los socialistas valencianos ha vuelto a reclamar a Ábalos este viernes, en una visita al Hospital La Fe de València, que deje su escaño en el Congreso, un puesto que logró bajo la candidatura que Morant encabezó por la circunscripción de Valencia el 23 de julio de 2023. Lo lleva haciendo desde febrero de 2024, cuando el avance de las investigaciones policiales le llevaron a pasar al Grupo Mixto, recordando que esa responsabilidad como diputado la logró para representar al PSPV y que a este partido debería permanecer.

No obstante, más de un año y medio después de esta primera reclamación del acta, Morant actualiza esta petición y ya no la circunscribe solamente a "hurtar la capacidad política a los votantes socialistas" sino que apela a la "decencia política". Así, ha asegurado que si hasta ahora quería el escaño para mantenerse aforado y "parapetarse" detrás del acta para esquivar la justicia, esto ya no tiene sentido "cuando hoy ha pasado la noche en prisión". "Una vez dentro de la cárcel, si le queda algo de decencia, debe renunciar al acta", ha insistido Morant.

El exministro de transportes, José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para prestar declaración como investigado en el caso Koldo. Madrid. 23-06-25. José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo / José Luis Roca / EPC

El tema del escaño no es baladí ya no solo porque el PSPV podría contar con un representante válido más dentro del Grupo Socialista del Congreso, algo que nunca va de más, sino porque podría cambiar las composiciones de la mayoría. Una posibilidad es que los cómputos podrían quedar ahora hechos sobre 349 diputados y no 350 una vez sean suspendidos sus derechos y obligaciones como diputado, proceso que ha iniciado ya el Congreso. Otra posibilidad es que se siga contabilizando sobre 350 lo que haría que una abstención de Junts no valdría para sacar adelante propuestas.

"Tres sinvergüenzas"

Más allá del tema del escaño, Morant ha marcado distancias con Ábalos no solo como líder del PSPV sino también como representante del Gobierno asegurando que no tiene "miedo alguno" a las acusaciones que pueda verter sobre el Ejecutivo central, alguno de sus integrantes o sobre el propio Pedro Sánchez. "Va a jugar a una estrategia de ser un chivo expiatorio, esto consiste en tres sinvergüenzas que se aprovecharon a título individual de la confianza de un partido centenario y que no coincide con los valores del PSOE", ha asegurado.

"Esto no tiene nada que ver con el PSOE, no es la Gürtel del PSOE, yo no recibo sobres, ni ningún miembro del partido ni del Gobierno, ni vamos a una sede pagada en B, esto no le concierne al PSOE", ha insistido la líder del PSPV. Fuentes de la federación valenciana añaden a su vez que no hay una preocupación especial en las réplicas que el caso pueda tener en la Comunitat Valenciana ni que vaya a tener una afección específica sobre los socialistas valencianos pese a ser el punto de adscripción, militancia y mayor arraigo orgánico de Ábalos. No más que la sacudida que supone para todo el socialismo en general.

Según explican fuentes de la dirección autonómica, no hay vínculo directo entre Morant y Ábalos por mucho que hasta el nuevo 'president' de la Generalitat investido, Juanfran Pérez Llorca, recordara en el debate de investidura que Ábalos concurrió como "número 2" de Morant a las elecciones del 23-J, una forma de responder a las acusaciones de la formación de dibujar a Llorca como el "testaferro" de Mazón. Recuerdan que la decisión de que fuera en las listas no fue suya, que no coincidieron en el Gobierno ni han tenido sintonía orgánica interna.