Pérez Llorca se despide de Finestrat tras 21 años: “Me voy triste pero contento”

Juanfran Pérez Llorca ha cerrado este viernes una etapa política de más de dos décadas en Finestrat. Lo ha hecho con una mezcla de emoción, serenidad y responsabilidad, en un acto breve pero cargado de simbolismo: la presentación oficial de su renuncia como alcalde para asumir plenamente la Presidencia de la Generalitat, a la que fue investido este jueves en las Cortes con los votos de PP y Vox.

“Estoy contento por el reto y la responsabilidad, pero es un día un poco triste”, ha admitido ante los periodistas antes de entrar en el Ayuntamiento. “Después de 21 años aquí, despedirte de tanta gente con la que has trabajado tanto tiempo tiene su corazoncito”, ha añadido.

El nuevo presidente de la Generalitat posa, este viernes, con concejales del PP en Finestrat / INFORMACIÓN

El ya presidente, que tomará posesión este martes en el Palau, abandona un municipio al que llegó como concejal y en el que ha encadenado diez años de Alcaldía con mayorías absolutas cada vez más amplias. En las municipales de 2023 obtuvo uno de los resultados más abultados de la Comunidad Valenciana: el 73,4 % de los votos y 11 de los 13 concejales del pleno.

A esos apoyos ha vuelto a referirse este viernes al hablar de un pueblo que, asegura, “ha sido siempre ejemplar” y que afronta ahora un relevo institucional “en un clima de orgullo y, a la vez, de tristeza”. “La gente está orgullosa de que un finestratí esté al frente de la Generalitat, pero también siente que el alcalde se va y después de tantos años se genera una relación muy afectiva”, explicó.

Un relevo ordenado

La salida de Pérez Llorca activa un proceso de sucesión inmediato. La primera teniente de alcalde, Nati Algado, asume desde este viernes la Alcaldía en funciones y será propuesta en el próximo pleno para convertirse en la nueva alcaldesa. El PP cuenta con una mayoría holgada y no se prevén sorpresas. Algado, médica especialista en Medicina Preventiva y Medicina de Familia, ha dirigido en este mandato áreas como Cultura, Empleo y Formación, Igualdad, Sanidad y Comunicación y ha ejercido también como portavoz del gobierno local.

“Tiene su tristeza y su corazoncito despedirte de todos tus compañeros tras más de 20 años” Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

Pérez Llorca, que ha evitado asistir al pleno ordinario de este viernes por considerar que “no corresponde” estar ya en la bancada municipal, sí ha querido resaltar su confianza en la labor de su sucesora. “Es la Corporación la que debe votar, como siempre, con sus tiempos y sus formas”, ha señalado, antes de recordar además que Algado conoce en profundidad la gestión municipal y que el gobierno local mantiene un proyecto consolidado que seguirá en marcha con normalidad.

Despedida pausada

Pérez Llorca se ha detenido este viernes a saludar a trabajadores y funcionarios y ha anunciado que volverá en las próximas semanas para completar trámites pendientes y despedirse de más personal. “El ambiente es muy entrañable. El equipo del Ayuntamiento es formidable, maravilloso, trabaja duro todos los días”, ha dicho sobre una plantilla con la que asegura haber construido la evolución reciente de Finestrat. En su balance, ha destacado especialmente la mejora de servicios, la modernización administrativa y el crecimiento demográfico y económico de un municipio que ronda ya los 10.000 habitantes.

“Yo siempre tengo los pies en el suelo y me dedico a lo que me encargan” Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

Preguntado por si su desembarco en la Generalitat habría sido posible sin la dimisión previa de Carlos Mazón, ha evitado especular. “Hacer previsiones en política es muy difícil y complicado. Yo estoy donde mis vecinos quieren que esté y donde mis responsabilidades me llevan”, ha afirmado, insistiendo en que encara esta nueva etapa “con los pies en el suelo” .

Pueblo en transición

El relevo en Finestrat se produce en un clima político estable, con un PP muy reforzado desde hace años y un tejido institucional con el que Pérez Llorca ha mantenido vínculos estrechos. Su marcha deja una combinación de orgullo y vacío entre quienes han seguido su trayectoria, algo que él mismo reconoció: “Después de tanto tiempo, es normal que haya una mezcla de sensaciones”.

Nati Algado ha presidido ya este viernes el pleno ordinario como alcaldesa en funciones, mientras se formaliza su nombramiento definitivo en las próximas semanas. Su llegada supone dar continuidad a un equipo que ha gobernado sin sobresaltos y que encara el futuro con una estructura consolidada.

Pérez Llorca, por su parte, mira ya de lleno a su nuevo cargo al frente de la Generalitat, pero lo hace sin romper del todo el hilo emocional con su municipio, después de abandonar el edificio que ha sido su casa política durante más de 20 años.