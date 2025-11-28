Pradas descarta volver a declarar a la espera de nuevas diligencias: "Conté toda la verdad"

La exconsellera de Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, ha rechazado, por el momento, el ofrecimiento de volver a declarar realizado por la jueza de Catarroja que instruye la causa que investiga la gestión de la dana.

La castellonense ha reiterado que "en mi declaración conté toda la verdad sobre lo sucedido y vivido el día 29 de octubre" y ha matizado, pese a la negativa, que "si mi defensa considera que en algún momento es aconsejable que declare de nuevo para aclarar algún aspecto a raíz de las diligencias que se vayan practicando, no tendré ningún inconveniente en hacerlo".

"No se está valorando"

"En estos momentos no se está valorando que vuelva a declarar próximamente, porque todavía quedan muchas diligencias importantes por practicar", ha defendido Pradas sobre su postura, aprovechando para "mostrar de nuevo nuestro respeto hacia las víctimas, hacia todas las partes personadas y la investigación judicial".

El requerimiento de la jueza, según sostienen las mismas fuentes, se contestará formalmente el lunes "en los términos antes expresados". La jueza ha trasladado la pregunta de si querría volver a declarar en sede judicial a raíz de la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista que emitirá el programa Salvados de la Sexta este domingo, 30 de noviembre.