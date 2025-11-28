Sanidad rechaza el actual protocolo de medidas frente a la gripe del Ministerio

La Comunitat Valenciana no apoyará el protocolo común de medidas frente a la gripe propuesto por el Ministerio de Sanidad, que pretende unificar los criterios y medidas en todas las autonomías; al menos, si se trata del documento actual, la Generalitat Valenciana lo rechazará. Así lo ha confirmado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en su visita al hospital La Fe donde se ha instalado un escáner pionero para combatir las enfermedades neurodegenerativas, aunque ha asegurado mostrarse abierto al "diálogo" y a dar su respaldo a un documento que cuente con el aval de los técnicos de la Generalitat.

Según ha explicado Gómez, el actual documento no ha recibido el visto bueno técnico y, de hecho, "no recibió el apoyo de los técnicos en la última comisión de salud". El titular de Sanidad critica que la propuesta actual supone un entrometimiento del Gobierno en "competencias autonómicas, como en cuestiones de personal u organización, con las que no podemos estar de acuerdo". Si hay un cambio de propuesta, en la que no se produzca esta invasión de competencias, Gómez asegura que lo apoyará; sobre todo si se "eliminan las cuestiones políticas y se opta solo por el beneficio de salud de los ciudadanos".

¿Posible acuerdo?

La ministra de Sanidad, Mónica García, confía en aprobar el documento el próximo 3 de diciembre; la pelota está, ahora, en el tejado de las comunidades autónomas, aunque a priori la Generalitat no lo hará si no se producen cambios. En realidad, la Conselleria siempre ha defendido tener cierta autonomía para adoptar medidas frente a la gripe; ya lo hizo el año pasado, cuando el Ejecutivo intentó aprobar un protocolo común, pero no lo consiguió.

Marciano Gómez junto a Diana Morant este viernes en La Fe. / Ana Escobar/EFE

Mascarilla recomendada

A tenor de lo ocurrido durante los últimos inviernos, lo está haciendo. Este jueves, por ejemplo, recomendó el uso de la mascarilla quirúrgica en todos los centros sociosanitarios -centros de salud, hospitales y residencias- para evitar que la transmisión de virus respiratorios se dispare. "Se ha superado el primer umbral epidemiológico -, ha explicado- y, por eso, hemos lanzado esta recomendación". Cabe recordar que la Generalitat impuso el uso obligatorio de la mascarilla a principios de 2024 cuando la incidencia de gripe y covid superó los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes; la incidencia actual está en 787,8 puntos. Ante el actual escenario, Gómez ha recordado la importancia de vacunarse y de imponer medidas cuando la incidencia está aún controlada.

Evolución de la incidencia de virus respiratorios en la Comunitat Valenciana. / GVA

Lo cierto es que, aunque Gómez aluda al discurso de la sanidad frente a la política, a nadie se le escapa que los acuerdos en el Consejo Interterritorial del Consejo Nacional de Salud (CICNS) no están siendo fáciles para el Ejecutivo, el cual se encuentra reiteradamente con la oposición de las comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular, entre ellas la valenciana. Los consensos conseguidos, siempre en el último momento, suelen ser de mínimos; para ejemplo, el plan antitabaco o el envío de datos sobre el cribado de cáncer, en el que el Ministerio pedía 62 indicadores y, al final, solo consiguió rascar tres. El año pasado lo intentó con el protocolo de la gripe, sin conseguirlo. Este 2025, el Ejecutivo y las comunidades autónomas tienen una nueva posibilidad.