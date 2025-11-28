El solsticio no marca el inicio inmediato de días más largos

La recta final del otoño presenta varias singularidades, y una de las más evidentes es el acortamiento de los días. En pleno diciembre, el tiempo de luz solar rondará así, antes de que llegue el solsticio, este patrón comenzará a modificarse, aunque no siempre de la manera que solemos imaginar.

Existe la creencia general de que, tras el solsticio, las tardes empiezan a alargarse y las mañanas a ser más luminosas de inmediato, pero en realidad no funciona así.

La Tierra necesita unos 365 días y seis horas para completar su trayectoria alrededor del Sol. Sin embargo, esta órbita no es circular, sino elíptica. Los solsticios ocurren cuando el Sol alcanza su máxima declinación norte o sur, y los equinoccios

cuando la declinación es cero.

Uno de los indicios más claros de que el verano llega a su fin es el adelanto progresivo de la puesta de sol. La sensación de que el día se acorta llega con el otoño. En las fechas próximas a los solsticios, la duración de la luz varía un poco entre jornadas. En cambio, cerca de los equinoccios de primavera y otoño, los cambios de horas de luz son mucho más perceptibles.

Existen numerosos malentendidos sobre este tema, muchos heredados de explicaciones poco precisas en la escuela. Un error bastante común es creer que desde el solsticio de diciembre el amanecer ocurre antes y el atardecer después, pero la realidad es distinta.

Si observamos el movimiento aparente del Sol, veremos que a comienzos de diciembre ya empieza a ponerse cada día un poco más tarde. Pero el amanecer no comienza a adelantarse hasta los primeros días de enero. Esa diferencia entre los momentos en que mañanas y tardes comienzan a ganar luz explica por qué el 22 de diciembre, fecha del solsticio, resulta ser el día más corto del año, a pesar de que el Sol ya lleva varios días retrasando su puesta.