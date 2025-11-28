El solsticio no marca el inicio inmediato de días más largos
Natacha Payá
La recta final del otoño presenta varias singularidades, y una de las más evidentes es el acortamiento de los días. En pleno diciembre, el tiempo de luz solar rondará así, antes de que llegue el solsticio, este patrón comenzará a modificarse, aunque no siempre de la manera que solemos imaginar.
Existe la creencia general de que, tras el solsticio, las tardes empiezan a alargarse y las mañanas a ser más luminosas de inmediato, pero en realidad no funciona así.
La Tierra necesita unos 365 días y seis horas para completar su trayectoria alrededor del Sol. Sin embargo, esta órbita no es circular, sino elíptica. Los solsticios ocurren cuando el Sol alcanza su máxima declinación norte o sur, y los equinoccios
cuando la declinación es cero.
Uno de los indicios más claros de que el verano llega a su fin es el adelanto progresivo de la puesta de sol. La sensación de que el día se acorta llega con el otoño. En las fechas próximas a los solsticios, la duración de la luz varía un poco entre jornadas. En cambio, cerca de los equinoccios de primavera y otoño, los cambios de horas de luz son mucho más perceptibles.
Existen numerosos malentendidos sobre este tema, muchos heredados de explicaciones poco precisas en la escuela. Un error bastante común es creer que desde el solsticio de diciembre el amanecer ocurre antes y el atardecer después, pero la realidad es distinta.
Si observamos el movimiento aparente del Sol, veremos que a comienzos de diciembre ya empieza a ponerse cada día un poco más tarde. Pero el amanecer no comienza a adelantarse hasta los primeros días de enero. Esa diferencia entre los momentos en que mañanas y tardes comienzan a ganar luz explica por qué el 22 de diciembre, fecha del solsticio, resulta ser el día más corto del año, a pesar de que el Sol ya lleva varios días retrasando su puesta.
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- Un perito de la Agencia Tributaria confirma que Sergio Blasco era el 'último beneficiario' de los cobros de una red de empresas
- El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- La información aportada al juzgado revela que Vilaplana habría pagado el aparcamiento a las 19:47 horas