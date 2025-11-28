Las ondas de Rossby alcanzarán suelo valenciano este fin de semana: La Aemet anuncia consecuencias desiguales

Las ondas planetarias, también conocidas como ondas de Rossby, están provocando enormes oscilaciones en la corriente del chorro y, con ellas, se anuncia una procesión de vaguadas en los próximos días que alcanzarán de lleno la Península Ibérica. La consecuencia más inmediata será un cambio de tiempo que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ocurrirá este mismo fin de semana.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre el tiempo en Valencia estos próximos días habla de cielos "muy nubosos o cubiertos con chubascos dispersos" que se extenderán desde el interior hasta el litoral progresivamente. El viento también será el protagonista en algunos puntos, aunque en este caso las zonas más afectadas serán las situadas en el interior de Castellón y las áreas más altas del territorio.

Frío del Ártico en Valencia

Las fuertes oscilaciones que registra la corriente del chorro están ocasionadas por las ondas de Rossby. Estos profundos meandros en el flujo, situado normalmente en latitudes árticas, trasladan en su desplazamiento grandes masas de aire desde polo norte hasta latitudes más meridionales. Esta llegada de aire gélido a territorios habitualmente más cálidos interfiere en la circulación general y, por tanto, en el movimiento general de anticiclones y borrascas, facilitando la formación de vaguadas y dorsales que arrastran consigo bajas presiones.

Y eso es precisamente lo que va a ocurrir en los próximos días, cuando continuará la procesión de vaguadas que afectan a la Península Ibérica y una de las cuales se situará este fin de semana sobre la Península Ibérica.

Las lluvias comenzarán por el oeste español y se desplazarán progresivamente hacia el este hasta alcanzar la Comunitat Valenciana. El aire frío en altura de estas vaguadas y la inestabilidad atmosférica que generan serán la combinación perfecta para que se den precipitaciones, además de una bajada importante de las temperaturas máximas.

El agua llegará a suelo valenciano, según el pronóstico del tiempo elaborado por la Aemet, a partir de la mañana del domingo 30 de noviembre, aunque es muy probable que lo haga en torno al mediodía. Desde primera hora de la tarde las lluvias podrían extenderse ya hasta el litoral y afectar por completo a la Comunitat Valenciana, a excepción de pequeños puntos del territorio situados en la costa.

Las precipitaciones que se esperan para el domingo en Valencia no serán importantes, aunque sí generalizadas. Las temperaturas bajarán también de manera global e incluso en las jornadas más templadas, como la de mañana sábado, continuará el frío nocturno que nos ha acompañado estos últimos días.

El tiempo en Valencia este fin de semana

Mañana sábado, 29 de noviembre, se anuncia un día soleado con el mercurio en ascenso y, sobre todo al mediodía, un ambiente templado y agradable gracias fundamentalmente a la acción del sol y la práctica ausencia de viento. Sin embargo, al caer la tarde y esconderse el astro rey, el termómetro volverá a caer a mínimas apenas por encima de los 5 ºC incluso al borde del mar, como ocurrirá en la ciudad de València.

Para el domingo, la Aemet anuncia un cambio de tiempo en Valencia con cielos nublados y lluvias que avanzarán de manera progresiva del interior hacia el litoral, así como un descenso de las temperaturas máximas, aunque las mínimas ya no serán tan bajas como los días previos.

El tiempo en València ciudad en los próximos días, según la previsión de la Aemet. / Aemet

Este desplome del mercurio, sobre todo en el interior, puede provocar nevadas en los puntos más altos del territorio. De hecho, la cota de nieve se situará ese día en torno a los 1.500 metros de altura.