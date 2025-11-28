Retenciones kilométricas en los accesos a València este viernes

Un total de 29.5 kilómetros de retenciones complican la circulación a primera hora de este viernes en el área metropolitana de València. Las principales vías de acceso y salida de la ciudad se ven congestionadas debido a la gran afluencia de tráfico en hora punta.

Según los datos de la DGT, la carretera con mayor afectación esta mañana es la V-30, que acumula un total de 9.5 kilómetros de retenciones. En dirección al puerto, la autovía arrastra tres kilómetros de colas desde Quart de Poblet hasta el Barrio de la Luz. En la otra dircción, hacia la A-7, son cuatro kilómetros de colas que van desde Forn d'Alcedo hasta Mislata. Además, la CV-30 lleva un kilómetro y medio de retención en su conexión con la V-30. Del mismo modo, la CV-31 descarga en la V-30 otro kilómetro de colas en su enlace.

Tráfico en el acceso a València / DGT

La A-7, por su parte, suma 7 kilómetros de atascos: tres kilómetros desde la Cañada hasta Cruz de Gracia en dirección hacia Barcelona y cuatro más en sentido Alicante desde El Collado hasta el polígono industrial Sur, en Riba-roja.

La carretera CV-35 acumula un total de 6 kilómetros de circulación lenta e irregular. Son dos kilómetros en sentido Ademuz, la altura de Cruz de Gracia, y cuatro en dirección a València, entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia -2 kilómetros- y entre La Coma y Burjassot -2 kilómetros-.

La V-31, pista de Silla, lleva tres kilómetros de retenciones en dirección hacia València, que van desde el kilómetro 10 en Alfafar hasta el kilómetro 13 en Forn d'Alcedo.

La carretera CV-36, la autovía de Torrent, acumula esta mañana poco más de dos kilómetros de cola entre Picanya y Forn d'Alcedo, en sentido València.

Por último, el acceso a la capital por la V-21 acumula dos kilómetros de atascos desde Alboraia hasta València.