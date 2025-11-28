El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "La nueva etapa comienza con un presidente que se va sin un cierre claro y un sucesor que llega con todo atado"

"Seguimos con días muy intensos informativamente, con relatos que apenas se rozan: el de la política, cada vez más atrapada en su propio ruido, y el de una sociedad civil que avanza en una frecuencia mucho más sólida". Con esta reflexión el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, inicia su videoanálisis en el que aborda la frenética actualidad de las últimas semanas.

"Por un lado, seguimos digiriendo ese cambio de pantalla que esta semana nos ha supuesto pasar de Carlos Mazón a Juanfran Pérez Llorca", afirma. Martí cree que, pese al relevo, la política valenciana continúa instalada en una cierta "provisionalidad". "Hablamos de un presidente que se va sin un cierre de etapa claro y un sucesor que llega con todo atado, como si la gobernabilidad y todo lo ocurrido fuera simplemente un trámite", sentencia el periodista.

Mientras la política se erosiona, la sociedad civil valenciana continúa construyendo futuro

Esa sensación de inestabilidad, que se percibe claramente en el ambiente, se amplifica con el encarcelamiento de José Luis Ábalos por el caso Koldo, en una semana cargada de actualidad y muy convulsa en lo judicial. Para el director del periódico, Ábalos es "una voz determinante en la historia reciente del socialismo, convertido ahora en uno de los escándalos que sacuden la política valenciana, que parece centrarse más en sobrevivir que en servir".

Pero mientras la política se erosiona, la sociedad civil valenciana "continúa construyendo futuro. Es la siguiente reflexión de Martí con Consum como punto de partida al celebrar su 50 aniversario de una forma espectacular. "Se trata de una cooperativa de la tierra que crece, que genera empleo estable y que demuestra que es posible expandirse sin perder el vínculo con el territorio ni con sus trabajadores y socios". "También está la Fundación Hortensia Herrero, que ha vuelto a convertir el patrimonio en noticia. La recuperación de la exuberancia barroca de los Santos Juanes no es solo una intervención artística: es un gran recordatorio de que el mecenazgo privado sigue siendo, en ocasiones, más ágil, más ambicioso y más perseverante que la propia administración. Mientras las instituciones discuten por lo mínimo, el barroco renace, la ciudad gana belleza, identidad y autoestima".

Estos dos contrastes —el de la política y el de la sociedad civil, el de las empresas, el mecenazgo y el ruido— nos llevan a una pregunta que incomoda estos días: "¿quién sostiene en estos momentos el relato del progreso valenciano?". Piénsenlo, porque en un momento de incertidumbre política y de estabilidad empresarial, la respuesta cada vez parece más clara.