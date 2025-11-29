VAIVÉN
AVE impulsa el talento emprendedor en su encuentro anual
Levante-EMV
El Fórum AVE, integrado por las siguientes generaciones de los miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha celebrado el encuentro #serdelfórum, una cita anual que consolida a este organismo como un espacio estratégico para la formación, la conexión y el impulso del liderazgo en la empresa familiar. Durante la jornada se ha realizado balance del último año, se ha presentado el plan de acción para 2026 que orientará las nuevas líneas de trabajo del organismo y se ha desarrollado un espacio de diálogo en torno a la experiencia de la empresa familiar Choví, que ha permitido profundizar en los retos y aprendizajes propios de este tipo de empresas. El encuentro ha comenzado con la intervención del presidente del Fórum AVE, Darío Grimalt, quien ha agradecido el trabajo del comité y el compromiso de los miembros, subrayando el crecimiento constante del Fórum, que ya suma 145 integrantes. Desde su creación en 2006, este espacio se ha centrado en la formación empresarial y personal, la reflexión sobre los retos de futuro y la generación de redes de confianza entre los descendientes de los miembros del Fórum de AVE.
