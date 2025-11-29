La conselleria "reinventa" dos servicios del Botànic para migrantes y colectivo LGTBI

El personal de la dirección general de Diversidad asume desde hoy el doble de trabajo. Y es que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha decidido dejar de financiar dos servicios que puso en marcha el Botànic y que afecta a dos colectivos minoritarios: el LGTBI y el migrante. Así, tanto l'Armari de la memoria como el servicio Atlas pasa a depender desde hoy del personal que trabaja en la dirección general de Diversidad. Eso sí, se prevé que el servicio Atlas recupere su ritmo habitual "dentro de un par de meses" tras un nuevo concierto que "saldrá a licitación en breve".

"A partir del 1 de diciembre de 2025 la atención será asumida temporalmente por la Dirección General de Diversidad, hasta la adjudicación del nuevo concierto social para la gestión del nuevo servicio público 'Oficina Valenciana de Inclusión' (OVI)", publica la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en su web. Sin embargo, se desconocen los plazos para el nuevo concierto social aunque fuentes de la conselleria afirman "que no se demorará demasiado".

Lo que sí se sabe es que el servicio Atlas ha realizado este 2025 más de 30.000 atenciones a personas migrantes y que cuenta con 15 trabajadores en la Comunitat Valenciana y con 3 oficinas que son gestionadas por Fundación CEPAIM (Alicante), ACCEM (Castellón) y CEAR (Valencia). El 2024 cerró con 25.326 atenciones.

Atlas es un servicio público de información básica y atención especializada en materia de migración y refugio que puso en marcha el Botànic. Facilita información básica sobre los recursos públicos y sociales existentes y deriva a las personas atendidas a aquellos más adecuados a sus necesidades específicas. También ofrece información y asesoramiento jurídico especializado a profesionales de los servicios sociales de atención primaria básica y de las entidades sociales que atienden directamente a las personas migrantes y refugiadas sobre los trámites administrativos relacionados con los procedimientos de nacionalidad, extranjería y asilo.

Un servicio referente hace un año

Hace tan solo un año, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, ponía en valor este servicio y aseguraba que las personas migrantes "aportan un valor incalculable a la Comunitat Valenciana". Es más, Quinzá aportaba datos sobre los usuarios del servicio y aseguraba que el 61,16 % de los usuarios son mujeres, el 61,91 % se sitúa en la franja de edad comprendida entre los 31 y los 50 años y el país de origen más común es Colombia (38.33 %), seguido de Venezuela (10.98 %). Respecto al tipo de demanda, la más común entre los y las usuarias era el asesoramiento jurídico en extranjería (44,14 %) y el asesoramiento jurídico en protección internacional (13,26 %).

Ahora este volumen de trabajo debe ser asumido por el propio personal de la dirección general de Diversidad que también debe hacerse cargo del servicio denominado "El archivo de la Memoria", que sustituye a l'Armari de la memoria que gestionaba Lambda y que criticó duramente el finde la gestión.