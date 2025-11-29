El deshielo de Llorca con Rosa Álvarez (víctimas de la dana): “Te llamaré”

El pleno de investidura del que salió ‘president’ Juanfran Pérez Llorca este pasado jueves le ha servido también para dar un primer paso, para romper el hielo con uno de los frentes que, públicamente, más le urge resolver: la relación con las víctimas.

Fue un encuentro muy breve, pero la casualidad quiso que Llorca se cruzara en los pasillos de las Corts, concretamente del piso superior, con la presidenta de la Associació Víctimes Mortals de la dana, Rosa Álvarez. Según relata la portavoz, fue un encuentro inesperado después de que ella saliera de los servicios, de apenas unos segundos, pero el nuevo presidente la saludó y transmitió que quería llamarla en breve para establecer un contacto.

La presidenta de la entidad ya ha dicho que no le vale cualquier disculpa, aunque lógicamente responderá a la llamada. “Hay que ver qué hay detrás de esa llamada y la asociación decidirá”, apunta. Lo que espera el colectivo es que el nuevo 'president' realice una asunción de responsabilidades por parte de la administración autonómica, que tenía las competencias en Protección Civil y es donde se enmarcan las presuntas negligencias que investiga la jueza de Catarroja.

Cabe recordar que Pérez Llorca, durante su discurso de investidura, aseguró: “Si esta cámara me otorga el apoyo necesario para ser investido, mis primeras palabras como 'president' serán para pedir perdón en nombre de la Generalitat Valenciana a los familiares de les 229 víctimas mortales. Perdón a todas las personas y familias que aún padecen las consecuencias de las riadas del 29 de octubre”.

Cambio de forma, pendientes del fondo

Rosa Álvarez, que apuntó a un cambio en las formas respecto a Mazón, insiste en que “ese perdón no sirve de nada” si no se asumen responsabilidades. Además, recuerda que está en manos del PP forzar la renuncia de Carlos Mazón al acta de diputado que le aleja del radio de acción de la jueza de Catarroja. "Dice que va a pedirnos perdón pero hay que saber por qué, porque si sigue echando balones fuera a otras administraciones eso se queda en papel mojado. Como titular puede quedar bien, pero hay que saber el trasfondo de esas disculpas", insiste.

El movimiento de Pérez Llorca sigue la senda que ya transitó Alberto Fabra cuando sustituyó a Francisco Camps tras su dimisión en julio de 2011. Entra la carpeta de temas calientes que heredó Fabra estaba el trato con las víctimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006. Menos de tres meses después de llegar al Palau, Fabra y su consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, recibieron a las víctimas en un encuentro histórico. Sería la primera y la última vez. Una reunión de más de dos horas, “correcta y amable”, en la que sin embargo la asociación no logró que el Palau saliera de la tesis del accidente “inevitable e imprevisible”, que una sentencia judicial confirmó que era "previsible y evitable". Agradecieron la actitud dialogante aunque echaron en falta algo de autocrítica, contaron aquel día. No hubo más reuniones.

Con todo, fue más que lo que hizo Camps. Este solo se vio en una ocasión con uno de los representantes, que fue citado por la Generalitat a un encuentro donde apareció por sorpresa el entonces 'president'. La asociación nunca ha recibido una petición formal de disculpas de aquella administración, ni de sus herederos políticos.