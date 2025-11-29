VAIVÉN
Los empresarios del puerto de València muestran su lado más solidario
Aportem-Puerto Solidario Valencia recibe la Distinción Propeller Valencia 2025
Aportem-Puerto Solidario ha recibido la distinción Propeller Valencia 2025 como reconocimiento a su “trabajo humilde, callado, altruista y permanente con las personas; por su capacidad para reinventarse y dar respuesta a las necesidades surgidas a raíz de la dana y por erigirse en pieza clave de la vertebración de la comunidad logístico-portuaria”. La entrega de la distinción se produjo en el transcurso de la Cena Benéfica de Propeller Valencia a beneficio, precisamente, de Aportem-Puerto Solidario Valencia. El presidente de Propeller Valencia, Alfredo Soler, hizo entrega al presidente de Aportem, Francisco Prado, de esta distinción que compartió con los miembros de la asociación de empresarios y directivos del sector de la logística del puerto de València.
