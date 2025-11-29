Los estragos educativos de la dana: El 80 % de las familias ven que las notas de sus hijos han empeorado

El agua retrocedió hace tiempo de las calles de l'Horta Sud, la Ribera y la Plana de Utiel-Requena, pero la marea de sus consecuencias sigue alta en las aulas. Casi un año después de la tragedia, un exhaustivo informe elaborado por Educo y financiado por el Ministerio de Infancia pone cifras a una realidad que docentes y padres temían: la catástrofe no solo se llevó infraestructuras, también se ha llevado por delante el ánimo de los escolares. El dato más contundente es un suspenso a la normalidad: el 80% de las familias asegura que el rendimiento académico de sus hijos e hijas ha caído a raíz del desastre. Pero no solo eso, también han visto que están más nerviosos (47 %), irritables y con facilidad para el enfado (25 %), con dificultad para seguir las normas (18 %) o más retraídos con la gente (10 %). Se menciona incluso un aumento de la agresividad (8 %).

Si ampliamos el foco, la estadística es aún más desoladora. No es solo que ocho de cada diez vean un descenso; es que la mitad han bajado su desempeño "bastante" y uno de cada tres muestra más dificultades para concentrarse desde la riada, especialmente los días de lluvia. Las causas no son un misterio, sino una suma de factores que van desde la pérdida de horas lectivas hasta el trauma psicológico. Según el documento, el 77 % de las familias afirma que se perdió, como mínimo, un mes de clase, y un preocupante 36 % eleva esa cifra a dos meses o más.

Vuelta al cole en barracones en Massanassa tras la dana / Germán Caballero

Un currículum de supervivencia

La dana obligó a la comunidad educativa a aplicar una suerte de "triaje pedagógico". Con los centros cerrados o destrozados, se impuso una economía de guerra en la enseñanza: los currículums quedaron muy mermados y se priorizaron solo algunas materias fundamentales, dejando otras en el tintero.

Esta merma académica tiene rostros y notas concretas, especialmente en los niveles superiores donde el expediente marca el futuro inmediato. El informe destaca casos paradigmáticos en dos Institutos de Educación Secundaria (IES), en selectividad (PAU). En uno se registraron los peores resultados de su historia; en otro, la tasa de suspensos pasó de un inmaculado 0 % a un 12 % tras la riada. Una caída libre que evidencia que, cuando el entorno se desmorona, la concentración es la primera víctima.

La ansiedad entra en el aula

El rendimiento no baja solo porque falten pupitres, sino porque falta calma. Los escolares valencianos han vuelto a clase con la mochila cargada de incertidumbre. El informe señala que los problemas de concentración, el nerviosismo y la irritabilidad se han disparado entre el alumnado.

Vuelta al cole en barracones en Benifaió / Daniel Tortajada

De hecho, un 46 % de las familias —casi la mitad— ha detectado un impacto directo en el comportamiento de sus hijos. Las secuelas emocionales son profundas: el 95 % de los niños de la zona afectada reportó sentir ansiedad, inseguridad social o miedo, vinculados principalmente a la lluvia. El sonido de una tormenta ya no es solo un fenómeno meteorológico para estos estudiantes; es un detonante de trauma. Esta inestabilidad emocional ha derivado en un absentismo escolar vinculado a la lluvia, que afecta sobre todo al alumnado especialmente vulnerable, que prefiere no acudir a clase cuando el cielo se oscurece.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró que el informe plantea "una llamada de atención" para evitar que lo vivido en la dana vuelva a repetirse. Denunció, además, que la Comunitat ha sufrido "las consecuencias de las políticas negligentes del PP, con el apoyo de Vox". La titular de Juventud e Infancia consideró que este informe demuestra que el Consell, "ha dejado en la estacada a la ciudadanía valenciana en una situación de máxima vulnerabilidad de la población".

Ladrillos, barracones y la cronificación de lo provisional

La infraestructura educativa fue una de las grandes damnificadas. El 11 % de los centros escolares de la provincia de Valencia resultaron afectados por la fuerza del agua. La respuesta administrativa, aunque necesaria, ha traído consigo el temido paisaje de los barracones.

Existe una resignación pragmática entre la comunidad: el 73 % de las familias y el alumnado se muestran conformes con las aulas prefabricadas, pero con una condición innegociable: que no se cronifiquen. Sin embargo, los plazos que maneja la administración invitan al desaliento. Se habla de periodos de 3 a 5 años para la construcción de nuevos centros, un horizonte temporal que desespera a padres y docentes que temen que sus hijos pasen media etapa escolar en instalaciones provisionales.

La realidad de la reconstrucción ha chocado con el calendario. El informe denuncia que, en el mes de septiembre, al inicio del nuevo curso, 6 de cada 8 obras de centros destrozados por la dana seguían sin acabar. Añade que 11 centros escolares con "obras importantes" no estaban listos para inicio de curso.

Estado del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, que finalmente tuvo que ser derruido tras la dana. / Germán Caballero

Una logística que hace aguas

La post-dana no fue difícil dentro del aula, sino también en el trayecto. El informe subraya graves problemas con el transporte escolar, complicando la logística diaria de miles de familias. A esto se suma la desaparición de espacios de socialización y desarrollo: el 36 % de las familias no sabe si podrá retomar las actividades extraescolares un año más, lo que agrava la sensación de pérdida de normalidad y afecta a la conciliación.

En el centro de este huracán se encuentran los docentes, piezas clave que han sostenido el sistema a pulso. El informe alerta de una notable sobrecarga para el profesorado , quienes han tenido que ejercer no solo de educadores, sino de contención emocional y gestores de crisis, a menudo lidiando con sus propias tragedias personales y con alumnos que muestran inquietud, enfado y retraimiento.

La conclusión del informe es clara: la dana del 29 de octubre de 2024 no terminó cuando dejó de llover. Para la comunidad escolar valenciana, la tormenta se ha transformado en una carrera de obstáculos académica y emocional que, lejos de amainar, amenaza con dejar una huella indeleble en toda una generación si los barracones se convierten en paisaje y el miedo a la lluvia no se va.