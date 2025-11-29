La Generalitat y la patronal CEV expresan sus condolencias

Desde la cuenta oficial de X, la Generalitat ha expresado "el más sincero pésame por el fallecimiento de José Luis Olivas. President de la Generalitat Valenciana entre julio de 2002 y junio de 2003, además de diputado desde 1995 hasta 2003, conseller desde 1995 hasta 1999 y vicepresident desde 1999 hasta 2002. Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y allegados», ha escrito el Consell a través de esta red social. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha limitado a retuitear el citado mensaje.

A estas muestras de condolencia también se ha sumado el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), José Vicente Lafuente, quien ha expresado el "pésame y acompañamiento en el dolor a la familia y amigos".