Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

La inflación llega a las Corts: la cafetería parlamentaria sube de precio

Imagen del pleno de investidura se celebra en les Corts Valencianes.

Imagen del pleno de investidura se celebra en les Corts Valencianes. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Uno de los problemas que ha aquejado a la ciudadanía en los últimos años ha llegado al parlamento valenciano: la inflación. El aumento del coste de la vida, que ha alcanzado en los momentos inmediatamente posteriores al inicio de la guerra en Ucrania los dos dígitos, ha entrado en el menú de sus señorías con el nuevo contrato de adjudicación de la cafetería de las Corts que la cámara autonómica ha licitado para su gestión en los próximos cuatro años.

Así, el montante de la adjudicación ascenderá hasta los 260.000 euros anuales contando el 10 % del IVA, lo que llevará a que el valor del contrato sea de 1,81 millones al desplegarse durante las próximas cinco anualidades. Este precio es superior a los 213.400 euros por el que se adjudicó del contrato que estaba ahora mismo en vigor, licitado en 2020 en tiempos de mayoría de la izquierda y antes de que la inflación mostrara sus peores números. Ahora, cinco años después, esta nueva realidad económica llega al parlamentarismo valenciano.

Estas además llegarán con una serie de condiciones para quien opte a este contrato, al que ha tenido acceso este periódico. Entre otras cuestiones, se indica que se deberá ofrecer un menú "integrado por, al menos, dos primeros platos, dos segundos y dos postres, pudiéndose elegir uno de cada grupo, bebida y café" al tiempo que en estos se deberá "tener en cuenta la posibilidad de que alguno de los usuarios pudiera precisar un menú dietético singularizado (para diabéticos, para celíacos, pobre en grasas, bajo en sal, etc.), o bien menú vegetariano, siempre que se avise con antelación de un día como mínimo".

Este menú tendrá un incremento del coste individual, tal y como consta en el documento al que ha tenido acceso este periódico, al pasar de casi 7 euros a 9,5 euros. También aumentará el coste del almuerzo (compuesto por un bocadillo pequeño más café) será de 3,8 euros. En el contrato también se señalan algunos de los bocadillos que se podrán servir, donde se señalan básicos como atún, lomo, ternera, chorizo o tortillas varias, o las bebidas que se ofertarán no incluyéndose bebidas alcohólicas más allá de cerveza o "vaso de vino". Los nuevos precios se pondrán en marcha el 1 de enero de 2026.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
  2. Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
  3. El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
  4. La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
  5. Un perito de la Agencia Tributaria confirma que Sergio Blasco era el 'último beneficiario' de los cobros de una red de empresas
  6. El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
  7. Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
  8. La información aportada al juzgado revela que Vilaplana habría pagado el aparcamiento a las 19:47 horas

La conselleria "reinventa" dos servicios del Botànic para migrantes y colectivo LGTBI

La conselleria "reinventa" dos servicios del Botànic para migrantes y colectivo LGTBI

Llorca prepara una renovación total en el Palau

Llorca prepara una renovación total en el Palau

¿Cuánto cuesta un menú en las Corts? El precio sube

¿Cuánto cuesta un menú en las Corts? El precio sube

El deshielo de Llorca con Rosa Álvarez (víctimas de la dana): “Te llamaré”

El deshielo de Llorca con Rosa Álvarez (víctimas de la dana): “Te llamaré”

Los estragos educativos de la dana: El 80 % de las familias ven que las notas de sus hijos han empeorado

Los estragos educativos de la dana: El 80 % de las familias ven que las notas de sus hijos han empeorado

El PSPV se blinda frente a Ábalos y se activa para 17 meses de campaña

El PSPV se blinda frente a Ábalos y se activa para 17 meses de campaña

El sector de los cuidados, una oportunidad laboral con propósito en plena expansión

Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas

Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
Tracking Pixel Contents