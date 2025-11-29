La inflación llega a las Corts: la cafetería parlamentaria sube de precio

Uno de los problemas que ha aquejado a la ciudadanía en los últimos años ha llegado al parlamento valenciano: la inflación. El aumento del coste de la vida, que ha alcanzado en los momentos inmediatamente posteriores al inicio de la guerra en Ucrania los dos dígitos, ha entrado en el menú de sus señorías con el nuevo contrato de adjudicación de la cafetería de las Corts que la cámara autonómica ha licitado para su gestión en los próximos cuatro años.

Así, el montante de la adjudicación ascenderá hasta los 260.000 euros anuales contando el 10 % del IVA, lo que llevará a que el valor del contrato sea de 1,81 millones al desplegarse durante las próximas cinco anualidades. Este precio es superior a los 213.400 euros por el que se adjudicó del contrato que estaba ahora mismo en vigor, licitado en 2020 en tiempos de mayoría de la izquierda y antes de que la inflación mostrara sus peores números. Ahora, cinco años después, esta nueva realidad económica llega al parlamentarismo valenciano.

Estas además llegarán con una serie de condiciones para quien opte a este contrato, al que ha tenido acceso este periódico. Entre otras cuestiones, se indica que se deberá ofrecer un menú "integrado por, al menos, dos primeros platos, dos segundos y dos postres, pudiéndose elegir uno de cada grupo, bebida y café" al tiempo que en estos se deberá "tener en cuenta la posibilidad de que alguno de los usuarios pudiera precisar un menú dietético singularizado (para diabéticos, para celíacos, pobre en grasas, bajo en sal, etc.), o bien menú vegetariano, siempre que se avise con antelación de un día como mínimo".

Este menú tendrá un incremento del coste individual, tal y como consta en el documento al que ha tenido acceso este periódico, al pasar de casi 7 euros a 9,5 euros. También aumentará el coste del almuerzo (compuesto por un bocadillo pequeño más café) será de 3,8 euros. En el contrato también se señalan algunos de los bocadillos que se podrán servir, donde se señalan básicos como atún, lomo, ternera, chorizo o tortillas varias, o las bebidas que se ofertarán no incluyéndose bebidas alcohólicas más allá de cerveza o "vaso de vino". Los nuevos precios se pondrán en marcha el 1 de enero de 2026.