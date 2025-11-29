VAIVÉN
Jaime Matas se jubila tras 50 años en el Sabadell
Un personaje histórico del sector financiero de la Comunitat Valenciana pone fin a su carrera profesional. Jaime Matas, actual director general adjunto y director de Red de Banco Sabadell, dejará la entidad tras cerca de 50 años de compromiso ininterrumpido y numerosos cargos de responsabilidad, con especial vinculación al territorio valenciano. Le sustituye Albert Figueras regresa a España, tras asumir en 2023 la dirección general de la filial en México, que será liderada a partir de ahora por José Iragorri, actual director de Corporate & Investment Banking en Sabadell México El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha manifestado que “Jaime Matas es un ejemplo de tenacidad y trabajo en equipo, que ha sido capaz de hacer crecer el negocio con excelencia a lo largo de su extensa y brillante carrera”
