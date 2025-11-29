Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VAIVÉN

Jaime Matas se jubila tras 50 años en el Sabadell

Jaime Matas, en una imagen reciente.

Jaime Matas, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Un personaje histórico del sector financiero de la Comunitat Valenciana pone fin a su carrera profesional. Jaime Matas, actual director general adjunto y director de Red de Banco Sabadell, dejará la entidad tras cerca de 50 años de compromiso ininterrumpido y numerosos cargos de responsabilidad, con especial vinculación al territorio valenciano. Le sustituye Albert Figueras regresa a España, tras asumir en 2023 la dirección general de la filial en México, que será liderada a partir de ahora por José Iragorri, actual director de Corporate & Investment Banking en Sabadell México El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha manifestado que “Jaime Matas es un ejemplo de tenacidad y trabajo en equipo, que ha sido capaz de hacer crecer el negocio con excelencia a lo largo de su extensa y brillante carrera”

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents