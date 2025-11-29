La Generalitat Valenciana declara luto oficial para este domingo por la muerte de Olivas
Durante la jornada del 30 de noviembre las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos dependientes del Consell en señal de respeto
La Generalitat Valenciana declarará luto oficial en la Comunitat Valenciana el domingo 30 de noviembre con motivo del fallecimiento de José Luis Olivas Martínez, expresident del Consell. Así lo ha anunciado el Gobierno autonómico en un escueto comunicado en el que ha detallado que durante esta jornada las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos dependientes del Consell en señal de respeto y pésame.
Un gesto con el que pretende manifestar, "en nombre del pueblo valenciano", su "profundo pesar" por esta pérdida que califica de "irreparable". Asimismo, ha invitado al conjunto de las instituciones valencianas a secundar esta iniciativa y arriar sus banderas a media asta en sus sedes oficiales.
El Gobierno autonómico ha aprevechado la nota informativa para trasladar su "sentido" pésame para la familia y allegados del expresident, quien asumió la jefatura del Consell entre julio de 2002 y junio de 2003. Asimismo, Olivas fue diputado en las Corts desde 1995 hasta 2003, conseller de Economía y Hacienda entre 1995 y 1999 y vicepresident del Consell desde 1999 hasta 2002.
