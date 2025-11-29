Levante-EMV refuerza su estructura directiva para consolidar la estrategia digital

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, ha remodelado la estructura directiva de la redacción con el objetivo de fomentar y consolidar la estrategia digital del periódico líder de la Comunitat Valenciana. Para afianzar la vertiente web del rotativo de Prensa Ibérica, Martí ha designado al periodista Íñigo Roy como nuevo subdirector del periódico. Roy (Requena, 1982) inició su trayectoria profesional en la edición comarcal de Requena y, hasta ahora, era redactor jefe de la web y coordinador de la transformación digital de Levante-EMV desde 2020. Con su nombramiento, se suma a los también subdirectores Isabel Olmos y Alfons Garcia para afrontar los constantes retos informativos.

Elena Martínez, nueva responsable de Canales de Levante-EMV

Para impulsar el desarrollo digital y el lanzamiento de nuevos servicios y productos, Martí ha designado a Elena Martínez Bru como responsable de Canales en Levante-EMV. Martínez (Elx, 1980) es licenciada en Periodismo y, desde el inicio de su carrera profesional, ha estado vinculada a Prensa Ibérica y al desarrollo de su estrategia digital. Comenzó su trayectoria como periodista multimedia en varios medios del grupo editorial, hasta que en 2014 se incorporó a la edición digital de Levante-EMV como portadista web, editora y gestora de contenidos del diario.

Alfredo Castelló se convierte en el nuevo jefe de Deportes

La sección de Deportes recupera protagonismo en esta nueva etapa con un equipo coordinado por Amparo Barbeta, nombrada nueva redactora jefa, y Alfredo Castelló como nuevo jefe de Sección. Barbeta (Paterna, 1973) ha dirigido hasta ahora el área de Cultura y Sociedad, a la que suma ahora Deportes, una sección que conoce bien tras varios años de trabajo en ella desde sus inicios en l’Horta. Precisamente de esta edición comarcal procede el nuevo jefe de Deportes, Alfredo Castelló, que coordinó al equipo de l’Horta durante la dana que asoló la comarca el 29 de octubre de 2024. Castelló (Torrent, 1978) ha desarrollado numerosas funciones dentro del periódico, tanto en su vertiente web como en papel, desde su incorporación al rotativo en 2001. En 2015 se integró como redactor en l’Horta tras trabajar en la edición digital, en la de fin de semana.

Hortensia García, hasta ahora en la sección de València, pasará a desempeñar la jefatura de Política

La sección de Comunitat Valenciana también incorpora novedades. Su actual jefa de sección, Minerva Minguez, ha sido nombrada redactora jefa, mientras que Hortensia García, hasta ahora en la sección de València, pasará a desempeñar la jefatura de Política. Minguez (Benifaió, 1969) ha desarrollado su carrera profesional en la edición comarcal de la Ribera y ha sido jefa de sección en Deportes, València y, en la actualidad, en C. Valenciana. Por su parte, Hortensia García (Utiel, 1973) asume la jefatura de Política tras una dilatada trayectoria en diversas áreas del periódico, qu e incluyen las ediciones comarcales de Requena y Comunitat Valenciana y, más recientemente, la de València, donde se especializó en urbanismo y patrimonio, además de cubrir diariamente la información del ayuntamiento.

Cèsar García, nuevo delegado de l'Horta y responsable de Comarcas

De la escuela de la sección de Comarcas procede también el nuevo delegado de l’Horta y responsable de Comarcas, Cèsar Garcia, que regresa al cargo que ya ocupó entre 2008 y 2015. Garcia (València, 1971) inició su andadura en esta edición comarcal hasta que fue nombrado jefe del fin de semana y, posteriormente, de Comarcas. En los últimos años formaba parte del equipo Hub de la edición impresa del periódico.

Con estos nombramientos, Martí ha señalado que la mejor redacción de la Comunitat Valenciana está aún más preparada para afrontar los nuevos retos digitales, con el objetivo de mantenerse como referente periodístico en un tiempo en el que la información contrastada es fundamental.