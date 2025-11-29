Llorca prepara una renovación total en el Palau

El elegido nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tiene ante sí el doble reto de cambiar en menos de un año y medio el rumbo de una legislatura torcida desde el 29 de octubre de 2024 y, a la vez, pacificar un partido, el PPCV, que aunque ha resistido sin grandes conflictos públicos al viacrucis de Carlos Mazón sí acumula altos niveles de estrés por las consecuencias de la gestión de la dana y sus derivadas políticas, sociales y judiciales.

En esa hoja de ruta es clave la confección del nuevo Consell post Mazón, en el que ya trabaja el próximo inquilino del Palau. Todo apunta a que el nuevo gobierno autonómico, el cuarto de la legislatura, será anunciado hacia finales de la próxima semana, una vez haya tomado posesión del cargo el martes 2 de diciembre. Igualmente, hay consenso en que no será una transformación demasiado profunda dado el escaso margen temporal, si bien sí que se espera un importante cambio de aires en Presidencia y alguna remodelación en el organigrama de la Generalitat.

El dirigente popular está preparando una amplia reestructuración de la sala de máquinas de su Ejecutivo, estrechamente vinculada a la era Mazón y con la que quiere marcar distancias, como se vio en el pleno de investidura. Se da por segura la salida del secretario autonómico del gabinete de President, José Manuel Cuenca, y la del de Transparencia, Santiago Lumbreras, dos hombres muy cercanos a Mazón.

El tercer secretario autonómico miembro del núcleo de Mazón, Cayetano García, sí que podría continuar en la nueva etapa, aunque perdiendo galones. Según fuentes consultadas, el encargado de elaborar la farragosa ley de simplifación administrativa podría permanecer en el ejecutivo autonómico, pero integrado en otro departamento. Pérez Llorca anunció, de hecho, una segunda ley para profundizar en esa desrregulación durante su discurso de investidura.

En cuanto a las entradas en esa sala de máquinas, los nombres son una incógnita pero van trascendiendo algunos detalles sobre los perfiles que está sondeando el nuevo president. Según ha podido saber Levante-EMV, el objetivo es formar un equipo de perfil profesional y técnico sin descuidar los equilibrios territoriales. En ese sentido, las fuentes consultadas destacan que Pérez Llorca, también secretario general del PPCV y al tanto también de la parte orgánica, quiere primar la gestión a las cuotas de partido, que ya se empiezan a reclamar sottovoce.

Fin de la "grasa política"

Con el resto de carteras las incógnitas son mayores, aunque se espera más movimiento de competencias que de nombres. Es muy probable que Pérez Llorca retoque la estructura de algunos departamentos actualmente sobrecargados, incluso no se descarta que amplíe el número de conselleries si las necesidades le obligan a ello. Mazón hizo bandera de la lucha contra lo que llamaba la “grasa política”, pero el nuevo president no es reacio a ampliar la estructura, incluidos los asesores que su antecesor redujo notablemente.

Una de las remodelaciones que se ve más probable está en la conselleria de Educación de José Antonio Rovira, quien asumió competencias como Cultura tras salir Vox del Consell en verano de 2024 y que ahora Pérez Llorca podría volver a desgajar. Según fuentes conocedoras, Rovira no continuará en este departamento, donde su etapa ha generado numerosos conflictos con la comunidad educativa. Además, Pérez Llorca quiere reconstruir puentes con la AVL y el conseller emerge como un punto de fricción en ese sentido.

Las voces consultadas señalan que el nuevo president le habría ofrecido a Rovira, posiblemente el más cercano a Mazón de todo el gobierno valenciano, la cartera de Economía y Hacienda como vía para permanecer en el Consell. Esto cerraría la puerta de ese cargo a Eusebio Monzó, actual secretario autonómico y que vuelve a estar en las quinielas para Hacienda por su amplia experiencia sobre todo en financiación autonómica, y complicaría el futuro de Ruth Merino en el gobierno valenciano.

¿De la Mesa al Consell?

El propio Pérez Llorca prometió "continuismo" en su discurso de investidura, por lo que no se esperan demasiados movimientos. Fuentes del partido esperan alguna incorporación, y entre los nombres suena el de Magdalena González la Red, de la máxima confianza del nuevo president y que podría estar llamada a asumir nuevas responsabilidades de gobierno como titular de alguna cartera.

A su favor juega esa cercanía con Pérez Llorca, si bien hay quien recuerda el papel clave que González juega actualmente desde su puesto en la Mesa de las Corts, donde ocupa la vicepresidencia segunda y ejerce de enlace con Vox. Con el PP en minoría en el hemiciclo, algunas voces en el partido señalan que este movimiento podría dejar un vacío demasiado amplio en el parlamento.

A partir de ahí, parece clara la continuidad de los dos vicepresidentes, Susana Camarero y Vicente Martínez Mus, aunque está por ver si mantienen el rango actual y todas sus competencias. En el caso de Camarero también podría dejar la portavocía, tras un año de alto desgaste defendiendo el relato de Mazón ante los medios, mientras que Martínez Mus, que ha asumido también la reconstrucción, podría ver aligerada su cartera perdiendo algún área de las actuales (Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio).

Marciano Gómez (Sanidad), Nuria Martínez (Justicia), Juan Carlos Valderrama (Emergencias), Miguel Barrachina (Agricultura) y Marián Cano (Industria) también parecen tener cerca su continuidad de cara a este último tramo de legislatura.