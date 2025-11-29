Muere José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat

José Luis Olivas, presidente popular de la Generalitat Valenciana entre 2002 y 2003, ha fallecido este sábado a los 73 años de edad. El que fuera máximo responsable del Consell desde el 24 de julio de 2002 hasta el 20 de junio de 2003, asumía el cargo tras la salida de Eduardo Zaplana al Ministerio de Economía.

Hasta entonces ejercía como vicepresidente primero de la Generalitat Valenciana, cargo que desempeñó entre 1999 y 2002. Anteriormente, entre 1995 y 1999 fue Conseller de Economía de Hacienda. Tras su salida de la política, José Luis Olivas fue presidente del Banco de Valencia y de Bancaja.