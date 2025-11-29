Muere José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat
El que fuera máximo responsable del Consell ha fallecido este sábado
José Luis Olivas, presidente popular de la Generalitat Valenciana entre 2002 y 2003, ha fallecido este sábado a los 73 años de edad. El que fuera máximo responsable del Consell desde el 24 de julio de 2002 hasta el 20 de junio de 2003, asumía el cargo tras la salida de Eduardo Zaplana al Ministerio de Economía.
Hasta entonces ejercía como vicepresidente primero de la Generalitat Valenciana, cargo que desempeñó entre 1999 y 2002. Anteriormente, entre 1995 y 1999 fue Conseller de Economía de Hacienda. Tras su salida de la política, José Luis Olivas fue presidente del Banco de Valencia y de Bancaja.
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- La información aportada al juzgado revela que Vilaplana habría pagado el aparcamiento a las 19:47 horas
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- El jefe de gabinete de Carlos Mazón: 'Espero y deseo que esto se aclare lo antes posible