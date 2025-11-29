Una nueva manifestación tras la dana pide que Mazón deje las Corts

Un año y un mes después del trágico 29 de octubre de 2024, los familiares de las víctimas y las más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales convocantes de las marchas han vuelto a salir a las calles de València.

Es la primera manifestación sin Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat y con Juanfran Pérez Llorca a la espera de ser investido como president este martes, después de que esta semana el PP consiguiera en las Corts el apoyo de Vox.

Por eso, la protesta ya no exige la dimisión de Mazón, sino que deje su acta como diputado en las Corts y, por tanto, deje de estar aforado y acuda a declarar ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga las 229 muertes. Asimismo, también han pedido responsabilidades por la gestión de la dana al resto del Consell.

El lema en esta ocasión esta vez ha sido “Mazón a presó” y la protesta, que se ha iniciado a las 18.10 horas, ha cambiado su recorrido: empezando en la calle de las Barcas y acabando en la Porta de la Mar, ya que Delegación del Gobierno no autorizó el itinerario habitual, según han denunciado. La marcha- con bastante afluencia de gente- ha empezado a marchar a las 18.10 horas entre aplausos.

Las convocantes exigen la dimisión, también, de todos los miembros del Consell, más allá de Mazón. "Tenemos de momento el mismo Consell, veremos a partir del martes qué nuevo Consell hay", ha apuntado Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-o, quien ha recordado que "algunas políticas matan". "En nuestras asociaciones hay personas de todos los partidos", ha recordado una vez más.

Sobre la investigacion judicial, esperan que "el cerco se estreche cada vez más", ha afirmado Álvarez. Algunos de los familiares han pedido también 'votar, elegir a nuestros representantes".