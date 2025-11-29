Olivas, el político que arrastró a la quiebra al Banco de Valencia y Bancaja

Más allá de la trayectoria política como concejal del Ayuntamiento de València, concejal de Hacienda y presidente de la Generalitat, José Luis Olivas (Motilla del Palancar, Cuenca, 1952) tuvo una larga carrera en el sector financiero. Olivas fue presidente del Banco de Valencia hasta el 28 de octubre de 2011, fecha de su dimisión, una semana antes de que se publicara el riesgo de quiebra de esta entidad financiera. Además, fue presidente de Bancaja desde 2004 hasta 2011, y posteriormente fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Bankia, entidad que se creó a partir de la fusión de Bancaja y otras cajas.

El 29 de junio de 2015 fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con otros ex altos cargos de Bancaja y de Banco de Valencia, acusado de estafa y malversación por las inversiones inmobiliarias que las entidades financieras que dirigían realizaron en México a través del Grupo Grand Coral y que habrían causado a los bancos un quebranto de 750 millones de euros, caso que se encuentra pendiente de juicio.

Condena y absolución

El ex político y banquero que enterró Bancaja y Banco de Valencia pasará a la historia como el personaje que hundió dos de las tres principales entidades financieras —la otra era la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)— de la Comunitat Valenciana. El personaje tuvo que afrontar varios frentes judiciales para depurar sus responsabilidades como gestor de las entidades.

Olivas, en una comparencia en el Congreso para declarar sobre el caso Bankia. / J.J.Guillen

Las consecuencias nefastas de este modelo de gestión sustentado en el negocio del ladrillo desembocó en la nacionalización de dos entidades señeras, que sufrieron en sus propias carnes los 47.000 pequeños accionistas del Banco de Valencia así como los 400.000 ahorradores de Bankia. No es de extrañar, por tanto, la presentación de demandas como principal responsable del hundimiento de ambas entidades. Junto con Domingo Parra (ex consejero delegado) fue acusado por los inversores de ser los máximo responsables del hundimiento de la «joya de la corona» financiera de la capital del Turia.

El de Motilla del Palancar dimitió de la presidencia del Banco de Valencia antes de que se hiciera público el citado quebranto económico sin consultar al entonces presidente de BFA y Bankia, Rodrigo Rato. El distanciamiento entre ambos acabó con la salida de Olivas como vicepresidente de Bankia. La nula sintonía con el exministro de Economía y las dificultades detectadas tanto en Banco de Valencia como en Bancaja y en la propia Bankia condicionaron la permanencia de Olivas en la caja pese a ser cuestionada su gestión.

José Luis Olivas, en la sede de la Audencia Nacional, en una imagen de archivo. / EFE/MANUEL BRUQUE

En enero de 2017, fue condenado a un año y medio de prisión y a pagar una multa de 151.800 euros por falsificar una factura para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos supuestos servicios de asesoramiento a Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, que nunca realizó. En septiembre de 2020 la Audiencia Nacional lo absolvió, como al resto de los acusados, en el "caso Bankia", motivado por la salida a bolsa de esta entidad.

Juicio Gran Coral

Olivas, casado y con dos hijas, era Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. LLegó a a Valencia con 25 años, encontró plaza en el despacho de Emilio Attard, dirigente de Unión de Centro Democrático, y año y medio después ya era concejal en Valencia de UCD. Se especializó en Derecho Internacional Público. Desarrolló su actividad profesional como abogado de los Colegios de Valencia, Madrid y Sueca. Ha sido secretario general de la Federación Empresarial de Hostelería.

También fue presidente del consejo de administración del Instituto Valenciano de Finanzas, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y del Instituto Valenciano de Estadística (IVE).

El juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional fijó recientemente para septiembre de 2026 la apertura del juicio oral por el denominado caso Grand Coral, que afecta, principalmente, a los miembros del consejo de administración de la extinta entidad de ahorros en la etapa en que lo presidía el ex jefe del Consell, José Luis Olivas. El juicio comenzará el 14 de septiembre y la última vista tendrá lugar el 26 de noviembre de 2026. Más de una década después, por tanto, del inicio de la causa.