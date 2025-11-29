El PSPV activa su precampaña y asume que no habrá elecciones anticipadas

El PSPV ha dado este sábado en Alicante el pistoletazo de salida a su nueva etapa política. Lo ha hecho con la celebración del Comité Nacional, el máximo órgano entre congresos, por primera vez en la historia en la capital alicantina, un gesto que la dirección interpreta como una declaración de intenciones.

Si Alicante ha sido el epicentro de la crisis institucional abierta con la dimisión de Carlos Mazón y la investidura de Juanfran Pérez Llorca, también debe serlo del rearme socialista. Sin embargo, la principal lectura del encuentro es otra. Los socialistas asumen ya que no habrá elecciones anticipadas y, con ese diagnóstico, se colocan en modo precampaña.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, lo ha explicado sin necesidad de mencionarlo directamente. El partido abandona la fase de presión para forzar las urnas —su lema “Volem votar” desaparece del primer plano— y actualiza su mensaje con una consigna que apela a la reconstrucción interna y externa: “Ací estem, ho tornarem a arreglar”. Una actualización del “Ho tornarem a fer” con el que Ximo Puig conquistó el Palau en 2015 y que ahora sirve para marcar la hoja de ruta hasta 2027.

El Comité Nacional se ha constituido con solo el 61 % de asistencia y la evidencia de que el PSPV busca iniciar un nuevo ciclo desde Alicante, reforzando su implantación en un territorio históricamente complejo para los socialistas. Morant ha estado arropada por Rubén Alfaro, Vicent Mascarell o José Muñoz, entre otros cargos autonómicos, provinciales y locales.

En su intervención, la dirigente socialista ha trazado un relato de fuerte carga ideológica y de confrontación directa con la nueva etapa del Consell. A su juicio, la Comunidad Valenciana se ha convertido en el “laboratorio del negacionismo” del PP y Vox, un experimento que, según ha dicho, se traduce en retrocesos en memoria democrática, igualdad, políticas climáticas, valenciano o derechos civiles.

Ha denunciado que los populares “han entregado las llaves del futuro” a la extrema derecha y que las cesiones han desembocado en “sectarismo, incompetencia y, desgraciadamente, muerte”, en referencia a la gestión de la dana.

“Vamos a abrir un gran espacio de diálogo con la sociedad valenciana de abajo arriba” Diana Morant — Secretaria general del PSPV-PSOE

Consciente de que el discurso socialista necesita a partir de ahora un posicionamiento nítido frente al nuevo presidente, Morant ha insistido en que Pérez Llorca es “más de lo mismo” que Mazón, “el hombre que pactó los acuerdos con Vox” y que, según la visión del PSPV, entra en el Palau “por la puerta de atrás”, elegido por Feijóo y Abascal.

Lo ha contrapuesto con un mensaje de autoestima socialista: “Este país siempre avanza cuando gobierna el PSOE”, ha asegurado, reivindicando los avances en ciencia, igualdad, educación y memoria democrática tanto en España como en el periodo de gobierno progresista en la Generalitat.

La estrategia anunciada abre un nuevo escenario. El PSPV apostará desde ya por una serie de grandes encuentros abiertos a la sociedad, concebidos como espacios de diálogo sobre los principales problemas que la dirección sitúa en el centro de la futura alternativa: vivienda, sanidad, educación, transición ecológica, salud mental, precariedad laboral o la defensa del valenciano y de los servicios públicos.

El primero de estos encuentros tendrá lugar este miércoles en Alicante y marcará el comienzo de un calendario que se prolongará hasta la primavera, cuando el partido celebrará una conferencia política que aspira a reunir a entidades sociales, sindicatos, universidades, plataformas feministas y tejido vecinal, entre otros.

El objetivo, según ha defendido Morant, es que la socialdemocracia ofrezca una respuesta “desde abajo”, recuperando el vínculo con los barrios y con las demandas ciudadanas que, sostiene, el actual Consell ha abandonado. En su discurso, la secretaria general ha hecho hincapié en la vivienda, a la que ha definido como “el gran problema de los ciudadanos” y un ámbito donde ,según la tesis socialista, solo la intervención pública puede evitar que se convierta en “un mercado especulativo que deja atrás a miles de familias”. También ha situado como esenciales la reconstrucción de la sanidad pública, tras denunciar que “más de 90.000 mujeres se han quedado sin mamografías”, y la reversión de los recortes en profesorado y centros educativos.

“No hay atajos, los negacionistas siempre terminan en menos libertad y más conflicto” (14 palabras) Diana Morant — Secretaria general del PSPV-PSOE

El encuentro en Alicante ha tenido además un componente de movilización interna. Roger Cerdà, presidente del Comité Nacional, ha abierto la sesión con un mensaje muy alineado con el de Morant, denunciando la “imposición” de Pérez Llorca por parte del PP y Vox y reivindicando que la alternativa socialista debe construirse “desde la tierra donde otros han usado Alicante como pretexto”.

Morant ha recogido ese testigo para pedir a la organización cohesión y esfuerzo: “Nunca como ahora ha sido tan necesaria la política”, ha afirmado, llamando a los militantes a prepararse para un ciclo de trabajo territorial intenso.

El giro discursivo, más centrado en proyecto que en urgencia electoral, conecta directamente con otra de las claves de la jornada. El PSPV ya no cree que vaya a haber elecciones adelantadas. Lo dicen en privado y lo insinúan en público.

La dimisión de Mazón, su sucesión pactada con Vox y la estabilidad de aritmética parlamentaria conducen a la dirección socialista a concluir que el PP aguantará la legislatura. De ahí el cambio de paso, con menos apelaciones directas al adelanto electoral y más construcción de una alternativa sólida a medio plazo.

El PSPV persigue a partir de ahora su implantación en una provincia clave, un partido que reordene su discurso tras la investidura de Pérez Llorca y una líder que se reivindica como candidata a la Generalitat.

El nuevo relato socialista hacia 2027 ha arrancado este sábado en Alicante y lo ha hecho con un lema que que aspira a resumir su nueva etapa: “Ací estem, ho tornarem a arreglar”. Los socialistas buscan marcar distancias con el presente y ofrecer una promesa de futuro.